Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"

Avustralyalı sürücü geçen hafta yapılan Britanya GP'de dördüncü sırada yer almayı başarmıştı ve Cuma günü Silverstone'da yapılan ikinci antrenman seansında Mercedes'ten sonra en hızlı isim oldu.

Renault'nun sıralama turları ve yarış boyunca aynı formu korumasını beklemenin zor olduğunu kabul eden Ricciardo, buna rağmen tempolarının gerçek olduğunu ve Fransız üreticinin cuma günü çok iyi bir adım attığını söyledi.

Ricciardo, ”Bu sonucun en azından pist koşulları açısından gerçek olduğunu düşünüyorum. Seans boyunca birkaç değişiklik yaptık. Yaptığımız değişikliklerden biriyle birlikte gerçekten büyük bir adım attığımızı hissettim ve 'bu şu anda oldukça iyi bir yarış aracı' dedim. Bence burada kalabiliriz. Neler olacağını göreceğiz. Eğer sıralama turlarında burada yer alırsak, o zaman muhtemelen beklentilerimizi aşacağız. Ama bence çok iyi bir iş çıkarabiliriz.”

"Üçüncülük, sadece antrenman turlarında da olsa kesinlikle herkesin iyi hissetmesini sağlıyor. Üçüncü olmak, 16. veya başka bir yerde olmaktan daha iyi." dedi.

Ricciardo, sıralama turları için beklenen rüzgar yönü değişikliğinin, işleri tersine çevirmesinden endişe ediyor.

"Yarın için en önemli şey, rüzgarın 180 derece değişiyor ve güçleniyor olması. Evdeki insanlar pek farkında olmayacak ama Bu, dengeyi ve araçları çok değiştirecek."

"Bu yüzden yarın farklı bir hikaye olabileceğini düşünüyorum, ama bugün kendimizi kesinlikle iyi bir pozisyona yerleştirdik.”

Ricciardo ayrıca yumuşak lastiklerle ilgili durumun, herkes için bir baş ağrısı ve aynı zamanda bir fırsat olabileceğini düşünüyor.

"Evet, yumuşak İlginç bir lastik. Pek çok insanın hafta sonunun geri kalanında ya da en azından önemli olduğu anlarda, bu lastikle çok fazla şey yapmak isteyeceğini sanmıyorum."

"Hatta Lewis ve Valtteri bile bir karşılaştırma yaptılar ve Lewis, orta lastikle yumuşaktan biraz daha iyi dereceler yaptı."

"Yine de bu harika, çünkü farklı bir kilit nokta."