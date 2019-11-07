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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Renault’nun kadroya kattığı isimlerden etkilenmiş

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Ricciardo, Renault’nun kadroya kattığı isimlerden etkilenmiş
Ekleyen:
, Editör
7 Kas 2019 19:31

Daniel Ricciardo, Renault’nun son zamanlarda takıma kattığı kilit isimlerden cesaret aldığını söyledi.

Renault, geçtiğimiz hafta eski McLaren ve Ferrari çalışanı Pat Fry’ın 2020’de kıdemli bir teknik pozisyonda, Dirk de Beer’in ise aerodinami ekibinin başı olarak takıma katılacağını açıklamıştı.

Ricciardo, “Takıma geldiğimde değişiklik yapılan bazı şeyler vardı. Ve bu sene mükemmel değildi. Hâlâ değişiklik yapılan bazı yerler, toparlanan bazı alanlar var.”

“Takıma katılacak olan Pat ile daha tanışmadım, daha önce onunla çalışmadım. Onun çokça tecrübesi var, bu yüzden onu sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Ve takımda gördüklerimden dolayı hâlâ yapılacak şeyler olacağını düşünüyorum. Daha iyi olabileceğimiz alanlar var, bu yüzden takım bunun üzerinde çalışıyor, bu inisiyatifleri sevdim.”

“Bunların doğru kararlar olup olmadıklarını göreceğiz. Ancak bu hamleleri yapma cesaretini almalarına bile saygı duyuyorum.”

“Bu seneki hedefimiz McLaren’di, ancak yılın sonundayız ve bu sene onların daha iyi ve çoğu zaman daha hızlı olduklarını kabul etmemiz gerek.”

“Şu an onların önde olmalarına üzülmenin pek bir mantığı yok. Dediğim gibi, onların önde olmasını kabul etmemiz gerek.”

“Bu, son yarışlarda pes edeceğimiz anlamına gelmiyor, ancak önümüzdeki seneye bakıyoruz, umarım onları yakalayabiliriz.” şeklinde konuştu.

Ricciardo’nun takım arkadaşı Nico Hulkenberg ise, takımdan ayrılacağı sene takıma yeni isimlerin katılmasıyla sinir bozukluğu yaşamadığını söyledi.

Hulkenberg, “Bu artık benim endişem değil. Çünkü bu defter kapandı. Bu adımlar işe yararsa sinir bozukluğu olacak mı? Asla bilemezsiniz.”

“Elbette daha iyisini hedeflersiniz, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil ve kimse bilemez. Ancak hiçbir duygusal hissiyatım yok.” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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