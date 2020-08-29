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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Renault'nun hızına şaşırmadı

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Ricciardo, Renault'nun hızına şaşırmadı
Ekleyen:
, Editör

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Renault'nun sahip olduğu hızın çok iyi olduğunu ve bu yüzden sonuca şaşırmadığını belirtti.

Renault, bu yıl cuma günleri çok iyi performanslar sergilese de, cumartesi günleri bunu devam ettiremiyor.

Daniel Ricciardo, Belçika'daki ikinci seansı ikinci sırada tamamladı ve yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Seansın ardından konuşan Avustralyalı pilot, “Önceki birkaç antrenmanda olduğu gibi bugün de her şey yolunda gitti. Fakat bu sonucu en önemli olduğu anda tekrar etmemiz gerekiyor. Gün güzel geçti, ancak seansın sonunda bir sorun vardı ve güvenlik nedeniyle aracı durdurmaya karar verdik."

"Araç boş depoda iyi bir performansa sahipti. Tek turda her şeyin yolunda olduğunu biliyordum, aracın hızlı olduğunu biliyordum, bu yüzden yüksek sonuç beni şaşırtmadı." dedi.

Esteban Ocon ise sekizinci olabildi.

Ocon, “Kötü bir gün değil. Aracımız bu pistte çok hızlı. Barcelona'daki son yarışa göre ilerleme kaydettik ve gidişatından memnunum. Öğrendiğimiz çok şey var ve bunları hafta sonunun geri kalan günlerinde uygulamaya çalışacağız."

"Sıralama konusunda iyi bir şansımız var. Bir sektörde en iyisi olmak güzel. Çünkü bu, aracın hızlı olduğu anlamına geliyor."

"Uzun sürüşlerdeki hızımızı değerlendirmek zor çünkü kırmızı bayrak vardı. Üçüncü antrenman seansında çoğu kişi dolu depoyla turlayacak." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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