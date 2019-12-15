Ricciardo, Renault'nun durumu hakkında iyimser

Daniel Ricciardo, bu yıl Red Bull'dan Renault'ya geçerek herkesi şaşırttı ancak Fransız üretici beklenen adımları atamayınca Avustralyalı pilot da podyum savaşı veremedi.

Renault sezonu McLaren'ın gerisinde beşinci sırada tamamlarken, Ricciardo zaman zaman kendisinden beklendiği üzere iyi performanslar sergiledi ve bazen de yaptığı kazalarla beklentilerin altında kaldı.

Sezonu dokuzuncu sırada tamamlayan Avustralyalı pilot, Enstone merkezli ekibin gelecek yıl önemli bir ilerlemek kaydedeceğine inanıyor.

Ricciardo, "Çok konuştuğumu biliyorum ama eğer gelişeceğimize inanmasam daha iyi olacağımızı söylemem."

"Bunu sadece gruba nezaket göstermek için söylemiyorum. Kendimi geliştireceğimden ve takımın daha iyisini yapabileceğinden eminim."

"Bu yılki araca bakarsak, istediğimiz performansı almayı başaramadık. Takımdaki çocuklar araçta yer alan bazı konseptlerin diğer takımlara kıyasla en iyisi olmadığını kabul ediyorlar."

"Gelecek yıl daha farklı bir aracımız olacak ve yeni araçta tüm bu sorunları çözebileceğimizi ya da konsept değiştirebileceğimizi biliyoruz."

"Bu yılki yarışlara pek çok güncelleme getirdik ama çok fazla şey elde edemedik. Çok büyük kaynaklara sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Kaynak ya da bütçe konusunda sorunumuz yok."

"Gelecek yıl her anlamda daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum ve bu yüzden iyimserim." dedi.