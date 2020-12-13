Ricciardo: "Renault'da görevimi tamamladığımı düşünüyorum"

2019'da Renault F1 fabrika takımına geçiş yapan Ricciardo, gelecek sene McLaren adına mücadele edecek.

Ricciardo'nun bu sene başlamadan önce McLaren'la anlaşması ilk başta Renault tarafında memnuniyetle karşılanmamıştı ancak sezon ilerledikçe tarafların ilişkisi düzeldi ve alınan podyumlarla daha da güçlendi.

Ricciardo, bugünkü yedinciliği ile şampiyonada Sergio Perez'in 6 puan gerisinde 5. olurken, Renault 3. sıradaki McLaren'ın 21 puan gerisinde 5. oldu.

Ricciardo, "Dürüst olmam gerekirse, görevimi tamamladığımı hissediyorum. Bugün piste gelirken bunu hissettim. Bu sene kısa olsa da kaotik ancak gerçekten güçlü bir seneydi."

"Hem kendi adıma, hem de takım olarak kat ettiğimiz mesafeden gerçekten memnunum. Pilotlar şampiyonasında 5. oldum, bunun için bir ödül yok ancak yine de bu, bu sene durumu nasıl döndürdüğümüzü gösteriyor." dedi.

Ricciardo, Abu Dhabi'de ilk başta çok güçlü olmasa da sert lastiklerle geç pit stop yapmasını çok iyi değerlendirdi ve yarışı 7. sırada tamamladı.

Ricciardo, "Kesinlikle iyi bir yarış olduğunu düşünüyorum. Sezonu güzel bir şekilde tamamladık. Abu Dhabi'de Pazar gününün her zaman en heyecanlı yarışa sahne olmadığını biliyoruz. Ancak bugün kesinlikle yapmamız gereken şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Araç sert lastiklerde gerçekten güçlüydü, uzun süre dayandı."

"Sondan ikinci turda en hızlı turu attığımı düşünüyordum ancak son virajda dışarı taştım. Bu yüzden son turda gerçekten zorladım. Renault ile son turumda bunu başarmam güzel oldu. Hızlı bir tur olduğunu bilmek güzeldi. İyi bir şekilde sonlandırdık."

"Sert lastiklerde performansım güçlüydü. Fark açabiliyordum. Bu beni heyecanlandırdı. Çok uzun süreli bir zamana karşı yarış gibiydi. Diğerleri pek fazla aksiyon yaşamamış olabilirler ancak benim için eğlenceli bir yarıştı."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Lando Norris, McLaren MCL35 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak evet, böylesi harika bir yerde bu tür yarışların oluyor olması üzücü. Burası hakkında kötü konuşmak istemiyorum çünkü ben buraya gelmeye devam etmek istiyorum çünkü burası harika bir yer. Belki pistin yapısıyla biraz oynayabilirler. Burada farklı alternatifler olduğunu biliyorum. Bu şekilde Pazar günleri zor oluyor. Eğlence açısından bazen zalimce olabiliyor."

"Bugün maksimumu aldığımızı düşünüyorum. Güvenlik aracına rağmen bunu başardık. Güvenlik aracı olmasaydı, McLaren'ları daha fazla baskı uygulayabilirdim. Güvenlik aracı ile biraz zaman kazandılar. O olmasaydı, yarışın sonunda onlara daha yakın olabilirdim. Sert lastiklerle performans harikaydı. Gerçekten güçlüydü. Ardından orta lastiklerle iyiydik ancak dürüst olmak gerekirse kimsenin olmadığı bir alandaydık."

"Gasly'i geride bıraktım ancak McLaren'lar hâlâ çok güçlü turlar atıyorlardı. Bizim için çok ilerdeydiler. Bu yüzden yapabileceğim pek bir şey yoktu. Birkaç tur zorladım, ardından lastikleri dinlendirip bir daha zorladım. Ancak turlar azalıyordu. Araç orta lastiklerde de fena değildi. Ancak sert lastiklerle güçlüydük." dedi.