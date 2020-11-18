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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault, üçüncülük mücadelesinin dışına düştü"

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Ricciardo: "Renault, üçüncülük mücadelesinin dışına düştü"
Ekleyen:
, Editör

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Fransız üreticinin Türkiye GP'deki sonuçla beraber üçüncülük mücadelesinden koptuğunu düşünüyor.

Renault, son yarışların ardından şampiyonada üçüncülüğe yükselmeyi başarmıştı ancak kaotik Türkiye GP'nin ardından geriye düştüler.

Bitime sadece üç yarış kaldı ve Renault, üçüncü sıradaki Racing Point'in 18 puan gerisinde yer alırken, dördüncü sıradaki McLaren'la arada 13 puan var.

Ayrıca Ferrari de son yarışta 27 puan toplamasının ardından Renault ile puan farkını 6'ya indirdi. Bu, üçüncü ile altıncı arasında sadece 24 puan fark olduğu anlamına geliyor.

Ricciardo, "Renault artık bu mücadelenin dışına çıkmış vaziyette."

"Ama Formula 1'deyiz ve her şeye rağmen üçüncü sıra hâlâ ulaşılabilir seviyede. Çünkü geride üç  yarış daha var."

"Eğer bir ya da iki yarış kalsaydı, daha kötümser olurdum, ama şimdi en azından bir şansımız daha var."

"Türkiye'de rakip takımların bizden kopması üzücü. Böyle bir kayıptan memnun olmadığımızı inkar etmenin herhangi bir anlamı yok, ama önümüzde üç yarış daha var ve bu yüzden şansımız devam ediyor."

"Hiç şüphe yok ki, kalan yarışlar kuru zeminde gerçekleşecek. Ama hâlâ bazı olasılıklar var. Mesela Bahreyn'de, Sergio ve Lance'in birbirine çarpmak isteyebileceği dar bir ilk viraj var!" dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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