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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Renault, kötü günlerin geride kaldığını düşünmüştü”

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Ricciardo: “Renault, kötü günlerin geride kaldığını düşünmüştü”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Ara 2019 14:00

Daniel Ricciardo, kendisinin ve Renault’nun, 2019 sezonundaki bazı kötü günler yüzünden kafa karışıklığı yaşadığını söyledi.

Bu sene başında Red Bull’dan Renault’ya geçen Ricciardo’nun 2019’daki en iyi sonucu, İtalya’daki dokuzunculuk olmuştu. Ancak Avustralyalı sürücü genel klasmanda ancak dokuzuncu olabilirken, Renault beşinci olabilmişti.

Takım, geçen seneki dördüncülüğü tekrarlamayı başaramadı ve inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Fransız takım, daha az yere basma gücü gereken pistlerde iyi performans göstermişti.

Ricciardo, “Kötü günler geçirmeyi bekliyordum ve sanırım bunu her takımda beklersiniz. Çünkü kazanmaya alışık olan Mercedes bile dördüncü olup kötü bir gün geçiriyor.”

“İyi günler de vardı, ilk beşe girmiştik. Ancak kötü günlerde kafamız karışıktı. ‘Bu kadar geride olmamalıyız’ diye düşünüyorduk.”

“Her yarışta ilk beşe giren bir aracımız yoktu belki, ancak 14. sıra civarında olmayı arkamızda bıraktığımızı düşünüyorduk.”

“Yani bu gibi durumlarda sanırım kafamız karıştı ve hâlâ çok çalışmamız gerektiği gerçeğini fark ettik.” dedi.

Ricciardo, takımın bu zorluklara cevap verme şeklinden memnun olduğunu belirtti.

Avustralyalı sürücü, takımın, ‘bulundukları yere ait oldukları’ zihniyetini benimsemediği için memnun olduğunu söyledi.

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Ricciardo ayrıca, orta grup mücadelesinin kendisini bir sürücü olarak nasıl gelişmeye zorladığını da açıkladı.

Neler öğrendiği sorulduğunda Ricciardo, orta grup savaşının “eğlenceli” olduğunu ve “sürücüleri her zaman tetikte olmaya zorladığını” söyledi.

“En önemli şey, mükemmel olmayı öğrenmek. Aracı limitinin üzerinde sürmek, zaman kazanmaya çalışmak ve bunu yaparken daha fazla zaman kaybetmek çok kolay.”

“Soğukkanlılığınızı korumanız gerekiyor. Araçtan her zaman maksimumu almaya çalışıyorsunuz, ancak limitin üstüne çıkmanın ne anlama geldiğinin bilincinde olmalısınız.”

“Özellikle orta gruptaki araçlar, açık şekilde öndeki araçlar kadar iyi değil. Yani bir kayma yaşarsanız, onlara göre daha fazla zaman kaybediyorsunuz, lastikler daha fazla ısınıyor ve daha fazla bedel ödüyorsunuz.”

“Ne zaman mantıklı davranacağını ve ne zaman daha fazla zaman kazanacağını öğrenmek, bana muhtemelen her konuda daha fazla disipline sahip olmayı öğretti.”

“Çünkü her zaman daha sıkı ve daha hızlı sürmeye çalışıyorsunuz. Ancak uygun zamanı beklemek, muhtemelen bunu en iyi şekilde açıklıyor; biraz daha disiplin ve tecrübe katıyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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