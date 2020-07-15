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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault kirli havada bu sene daha iyi"

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Ricciardo: "Renault kirli havada bu sene daha iyi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Tem 2020 14:37

Daniel Ricciardo, Renault'nun aerodinamik verimlilik konusunda 2020'de büyük adım attığını, bu sayede bu seneki yarışlarda araç takibinde daha iyi olduklarını söyledi.

Sezonun ilk yarışında Esteban Ocon 8. olurken, ikinci yarışında da Ricciardo 8. olmuştu. Takım her iki yarışta da iki farklı pilotuyla radyatör sorunu yaşadı.

Avustralyalı sürücü, bu sene rakip araçları takip etmenin geçen seneye göre daha kolay olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Yarış performansında biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Ancak genel olarak yarışta araçları biraz daha iyi takip edebiliyoruz. Geçen seneye göre kirli havadan daha az etkileniyoruz."

"Bu yüzden yere basma gücü ve genel olarak paketimiz biraz daha verimli. Aracın düşük yakıtla performansı geçen seneye göre çok iyileşti. Çekiş konusunda, geçen seneyle kıyaslarsanız bu sene çok daha erken gaza tam basabiliyoruz. Aracın arkası şu anda geçen seneye göre kesinlikle daha güçlü." dedi.

 

Ricciardo, Steiermark GP'de aldığı sekizinciliğin paketin gerçek performansını yansıtmadığını düşünüyor.

Ricciardo, "Yarıştan tabii ki pozitif şeyler çıkarabiliriz. Yarışın ilk bölümünde diğerleri yumuşak lastikleri kullanırken ben orta lastiklerdeydim ancak Sainz ve Albon'un performansına oldukça yakındım."

"Bu yüzden, özellikle bizim için pek iyi olmayan pistte gösterdiğimiz performansa bakarak geliştiğimizi düşünüyorum. Gelecek yarışlarda nasıl devam edeceğimizi görme konusunda sabırsızlanıyorum. Geçen sene Silverstone bizim için iyi geçmişti."

"Oraya gittiğimizde göreceğiz ancak şu anda olumlu şeyler bakabiliriz. Puanlar açısından sekizincilik... Daha iyisini hak ediyorduk demek istemiyorum ancak performans açısından son iki hafta sonunda daha iyi sonuçlar hak ettiğimizi gösterdik."

"Kesinlikle ilerliyoruz. Yumuşak lastikleri biraz daha iyi anlamalıyız. Yarışın son bölümünde orta lastikli pilotlar daha hızlıydı. Bu yüzden o alanda daha iyi olabiliriz. Ancak genel olarak konuşursak, araçta ilerlediğimiz kesin." dedi.

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Editör Adam Cooper

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