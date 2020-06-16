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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı

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Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Haz 2020 18:23

Daniel Ricciardo, Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde 2018 F1 aracıyla test gerçekleştirdi.

Renault geçtiğimiz hafta 2018 aracını kullanarak Spielberg pistinde özel bir test yapacağını ve bu sayede 2020 sezonuna hazırlanacağını açıklamıştı.

Yedi kez Formula 1 yarış galibi Ricciardo, koronavirüs arasını Avustralya'da geçirmesinin ardından Renault ile test yapmak için Avrupa'ya döndü ve bugün Avusturya'da piste çıktı.

Ricciardo, Renault'nun yeni sezon hazırlıklarının bir parçası olarak Red Bull Ring'de 115 tur, yani 500 km mesafe tamamladı.

Takım, Ricciardo'nun 2018 aracıyla yaptığı testlere dair kısa bir video da yayınladı. Takımın testte siyah renk düzeni kullanması dikkat çekti.

Yarın direksiyona Esteban Ocon geçecek.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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