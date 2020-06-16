Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı

Renault geçtiğimiz hafta 2018 aracını kullanarak Spielberg pistinde özel bir test yapacağını ve bu sayede 2020 sezonuna hazırlanacağını açıklamıştı.

Yedi kez Formula 1 yarış galibi Ricciardo, koronavirüs arasını Avustralya'da geçirmesinin ardından Renault ile test yapmak için Avrupa'ya döndü ve bugün Avusturya'da piste çıktı.

Ricciardo, Renault'nun yeni sezon hazırlıklarının bir parçası olarak Red Bull Ring'de 115 tur, yani 500 km mesafe tamamladı.

Takım, Ricciardo'nun 2018 aracıyla yaptığı testlere dair kısa bir video da yayınladı. Takımın testte siyah renk düzeni kullanması dikkat çekti.

Yarın direksiyona Esteban Ocon geçecek.