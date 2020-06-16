Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı
paylaşım
yorumlar
Daniel Ricciardo, Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde 2018 F1 aracıyla test gerçekleştirdi.
Renault geçtiğimiz hafta 2018 aracını kullanarak Spielberg pistinde özel bir test yapacağını ve bu sayede 2020 sezonuna hazırlanacağını açıklamıştı.
Yedi kez Formula 1 yarış galibi Ricciardo, koronavirüs arasını Avustralya'da geçirmesinin ardından Renault ile test yapmak için Avrupa'ya döndü ve bugün Avusturya'da piste çıktı.
Ricciardo, Renault'nun yeni sezon hazırlıklarının bir parçası olarak Red Bull Ring'de 115 tur, yani 500 km mesafe tamamladı.
Takım, Ricciardo'nun 2018 aracıyla yaptığı testlere dair kısa bir video da yayınladı. Takımın testte siyah renk düzeni kullanması dikkat çekti.
Yarın direksiyona Esteban Ocon geçecek.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Daniel Ricciardo Şimdi al
|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Luke Smith
Ricciardo, Renault ile Avusturya'daki F1 testini tamamladı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov