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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Ricciardo: "Renault için iyi bir gün oldu"

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Ricciardo: "Renault için iyi bir gün oldu"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 07:14

Daniel Ricciardo, Renault'nun her iki araçla birden sıralama turlarında son bölüme kalmasından memnun olduğunu söyledi.

Daniel Ricciardo, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başardı ancak son bölümde iyi bir tur atmakta zorlandı.

Takım arkadaşı Esteban Ocon'un beşinci olduğu günde dokuzuncu olabilen Ricciardo, birkaç ondalık daha bulabileceğini kabul etse bile genel olarak sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

"Evet, oldukça çılgıncaydı. Islak zeminde çok fazla sürüş yapmadığınız zaman, ne olacağını asla bilemezsiniz. Aracı bu yıl ıslak zeminde sürmedik. Bir sürücü olarak bile nasıl gideceğinizi anlamak biraz vakit alıyor.  Bazen araca geçtiğinizde mükemmel hissediyorsunuz, yüksek güvene sahipsiniz ve bazen de zorlamak biraz zaman alıyor."

"Bence takım olarak iyi bir sonuçtu, ikimiz de üçüncü bölüme kaldık ve bu, güzel. Birkaç ondalık daha bulabilirdim ama durum bu."

"Nispeten mutluyum. Yarın, geçen haftaya kıyasla daha iyi bir aracımız olacağını biliyorum. Birkaç şeyi geliştirmeyi başardık."

Ricciardo zorlu günün ardından son bölüme kalmanın mutluluk verici olduğunu da belirtti.

“Özellikle de dünkü kaza göz önüne alındığında, bugün sıralama turlarının son anına kadar savaştığım ve son bölüme kaldığım için mutluyum. Son bölümde yeterli hız yoktu, ancak iki araçla birden ilk ona girmek takım için harika. Lando'nun cezası sayesinde bir sıra daha yukarıda başlıyorum, bu yüzden o kadar da kötü değil."

"Yarın eğlenceli olacak. Kuru hava bizi bekliyor gibi görünüyor. Neler olacağını görelim!"

Ricciardo, ikinci antrenman seansının başında kaza yapmış ve önemli dakikalar kaybetmişti.

Ancak bunun kendisini etkilemediğini söyledi.

"Mekaniklere teşekkür etmek istiyorum. Aracımı toparladılar ve sıralama turları için hazırladılar."

"Formula 1'deki ilk yılım olsaydı, evet derdim. Pist üstünde geçirdiğiniz zaman size yardımcı oluyor ama bence bu düzeydeyken bu tür mazeretleri kullanamam."

"Kazadan sonra iyiydim ama dizimin içini direksiyon kısmına çarptı. Biraz şişlik vardı, fakat kontrol altına alındı ve sadece morarma oldu. Dün gece buz koydum ve bugün çok daha iyi. %100 durumdayım ve bugün koşullar gerçekten zordu."

"Bence zor olan şey, ne zaman geleceğini asla bilemeyeceğiniz kızaklamaydı ve sonunda şartlardan en iyi şekilde yararlanmak zordu."

"Bugün sıralama turlarını gerçekleştirmemizden ötürü çok memnunum. Bence doğru bir karardı. Önümüzde araç ile boşluk yaratmak zordu ve evet, suda biraz kızaklama vardı, ancak çizginizi görebildiğiniz sürece sorun yok."

"Bence pist koşulları iyiydi, önünüzde birkaç araç olduğunda ve sprey olduğunda elbette zor. Ancak söylediğim gibi, bugün sıralama turlarını gerçekleştirmek %100 doğru karardı."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Editör Kemal Şengül

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