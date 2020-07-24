Ricciardo: "Renault, Ferrari'den biraz daha hızlı görünüyor"

Daniel Ricciardo, Steiermark ve Macaristan'da sekizinci olurken, Esteban Ocon da Avusturya'da Grand Prix'sinden sekizinci oldu.

Ricciardo ilk yarış Avusturya'da, Ocon ise Steiermark'ta teknik sorun yaşayarak damalı bayrağı göremediler.

Ricciardo, Renault'nun ilk kez iki araçla birden finiş gördüğü Macaristan Grand Prix'sinde, Ferrari’den Sebastian Vettel ve Racing Point’ten Sergio Perez'in hemen arkasında sekizinci sırada yer aldı.

Renault, şu anda takımlar şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor ve beşinci sıradaki Ferrari ile aralarında sadece 15 puan var.

Ricciardo, hem kendilerinin hem de Racing Point'in Ferrari SF1000'den daha iyi olduğunu düşünüyor.

Avustralyalı pilot, “Her yarışta sekizinci olduk."

“Sekizincilik elbette kötü değil, ama gerçekten bu yarışların üçünde de sekizinci sıradan biraz daha hızlı bir aracımız olduğunu hissediyorum; en azından son ikisi için durum böyle."

“İlk beş veya ilk altıdan çok da uzakta olmadığımızı hissediyorum. Yani bu noktada Ferrari'den biraz daha hızlıyız. En azından öyle görünüyor. Yarış tempomuz fena değil."

“Puan almak iyi, ama daha fazlası olduğunu da biliyorum. McLaren'den biraz daha hızlıydık. Yarışlarının nasıl gittiğinden pek emin değilim ama Racing Point'e oldukça yakındık, bu yüzden durum kötü değil.

"Silverstone için bazı güncellemelerimiz olacak ve güncellemelerin yardımcı olup olmayacağını göreceğiz." dedi.