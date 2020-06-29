Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
29 Haz 2020 16:38

Daniel Ricciardo, Renault'nun orta grup mücadelesinde kaybedecek bir şeyinin olmadığını bu yüzden 2020 sezonu içerisinde daha fazla risk alabileceğini söyledi.

Bu sene normalde 22 yarış olması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle planlanandan çok ciddi sayıda az yarış olacak. Daha kısa takvim, yarış dışı kalmaların ya da pilot hatalarının pahalıya mal olmasına neden olacak.

Ricciardo, yeni takvimde Renault'nun daha fazla risk alacağını ve önüne çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirebileceğini düşünüyor.

Sky Sports F1'e konuşan Ricciardo, "Sezonun başında iyi sonuçlar almaya çalışacağız."

"Bizim gibi orta sıralarda yer alan takımların kaybedeceği şey az olduğu için risk alıp karşılığını alabiliriz."

"Umarım önümüze çıkacak fırsatları değerlendirip bazı büyük sonuçlar alabiliriz. İster 8, ister 12 ya da 15 yarış olsun. Kaç yarış olacağını bilmiyoruz." dedi.

Renault, geçen seneki dördüncülük mücadelesini McLaren'a karşı kaybetmesinin ardından ancak 5. olabilmişti.

Ricciardo, bu sene de orta grup mücadelesinin çok yakın olacağını söyledi.

Ricciardo, "Nerede olabileceğimize dair yaptığımız analizin ardından, en yukarıdan en alta doğru herkesi sıraladığımızda, en azından bizim tahminlerimize göre orta grubun 0.1 sn içerisinde sıralandığını söyleyebiliriz."

"Biz testlerde bunu gördük. 4 ya da 5 takım çok küçük farklarla birbirinden ayrılacak."

"Zirvedekilerle farkı kapattık ancak Mercedes gibileri mağlup etmek hâlâ çok zor. En azından sezon başında öyle olacak."

"Ancak orta grupta Racing Point, McLaren ve tüm takımlar çok yakın olacak."

"Oralarda bir yerde olacağız ancak şu anda kimse kimin tepede olacağını söyleyemez." dedi.

Ricciardo, kış testlerinin ardından ilk defa geçen hafta Red Bull Ring'de Renault aracıyla piste çıktı. Avustralyalı sürücü, yeniden ritm bulma ve geçen sene puan kazanamadıkları yerde sürüş yapmanın faydalı olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Yarışacağımız araçla tamamen aynı bir araçla olmasa da güzel bir testti."

"Sadece piste çıkmak değil, aynı zamanda takımla yeniden çalışmak ve üzerimizdeki pası atmak güzeldi."

"Son birkaç aydır fiziksel çalışmalar yapıyordum ancak açıkçası F1 aracı kullanmamıştım. Beynimin tekrar o yapıya bürünmesi güzel oldu."

"Avusturya geçen sene bizim en kötü yarışımızdı. Orada piste çıkmak güzeldi ve bu sene orada iki yarış olacağı için,  'Bu yarış bizim için iyi olmayacak' demek yerine geçen seneye kıyasla ders çıkarmaya ve iyileşmeye çalışacağız. Bu açıdan sezona yavaş bir başlangıç yapacağız." dedi.

Sonraki haber
Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Önceki haber

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Sonraki haber

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

trending Bugün

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası
Formula 1 / Formula 1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"
Formula 1 / Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı
Formula 1 / Formula 1
13dk

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
Formula 1 / Formula 1
1s

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
Formula 1 / Formula 1
2s

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"
Formula 1 / Formula 1
40dk

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

Son Haberler

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı
Formula 1 / Formula 1
13dk

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"
Formula 1 / Formula 1
40dk

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
Formula 1 / Formula 1
1s

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
Formula 1 / Formula 1
2s

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, ırkçılığa karşı tamamen siyah renkle yarışacak!

2
Formula 1

Vettel ve Alonso için ilginç Racing Point iddiası

3
Formula 1

Brundle: "Ferrari ayrılığı Vettel'in 2020'de uçmasını sağlayabilir"

4
Formula 1

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

13dk
5
Formula 1

Avusturya GP saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son Videolar

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

Son Haberler

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı
F1

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"
F1

Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek
F1

Honda, güncellenmiş motorunu Avusturya'ya getirecek

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"
F1

Raikkonen: "Karşımıza çıkan her fırsatı kullanmalıyız"

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti
F1

McLaren, Bahreyn bankasından 150 milyon poundluk kredi almayı kabul etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.