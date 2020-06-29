Ricciardo: "Renault daha fazla risk alabilecek"

Bu sene normalde 22 yarış olması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle planlanandan çok ciddi sayıda az yarış olacak. Daha kısa takvim, yarış dışı kalmaların ya da pilot hatalarının pahalıya mal olmasına neden olacak.

Ricciardo, yeni takvimde Renault'nun daha fazla risk alacağını ve önüne çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirebileceğini düşünüyor.

Sky Sports F1'e konuşan Ricciardo, "Sezonun başında iyi sonuçlar almaya çalışacağız."

"Bizim gibi orta sıralarda yer alan takımların kaybedeceği şey az olduğu için risk alıp karşılığını alabiliriz."

"Umarım önümüze çıkacak fırsatları değerlendirip bazı büyük sonuçlar alabiliriz. İster 8, ister 12 ya da 15 yarış olsun. Kaç yarış olacağını bilmiyoruz." dedi.

Renault, geçen seneki dördüncülük mücadelesini McLaren'a karşı kaybetmesinin ardından ancak 5. olabilmişti.

Ricciardo, bu sene de orta grup mücadelesinin çok yakın olacağını söyledi.

Ricciardo, "Nerede olabileceğimize dair yaptığımız analizin ardından, en yukarıdan en alta doğru herkesi sıraladığımızda, en azından bizim tahminlerimize göre orta grubun 0.1 sn içerisinde sıralandığını söyleyebiliriz."

"Biz testlerde bunu gördük. 4 ya da 5 takım çok küçük farklarla birbirinden ayrılacak."

"Zirvedekilerle farkı kapattık ancak Mercedes gibileri mağlup etmek hâlâ çok zor. En azından sezon başında öyle olacak."

"Ancak orta grupta Racing Point, McLaren ve tüm takımlar çok yakın olacak."

"Oralarda bir yerde olacağız ancak şu anda kimse kimin tepede olacağını söyleyemez." dedi.

Ricciardo, kış testlerinin ardından ilk defa geçen hafta Red Bull Ring'de Renault aracıyla piste çıktı. Avustralyalı sürücü, yeniden ritm bulma ve geçen sene puan kazanamadıkları yerde sürüş yapmanın faydalı olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Yarışacağımız araçla tamamen aynı bir araçla olmasa da güzel bir testti."

"Sadece piste çıkmak değil, aynı zamanda takımla yeniden çalışmak ve üzerimizdeki pası atmak güzeldi."

"Son birkaç aydır fiziksel çalışmalar yapıyordum ancak açıkçası F1 aracı kullanmamıştım. Beynimin tekrar o yapıya bürünmesi güzel oldu."

"Avusturya geçen sene bizim en kötü yarışımızdı. Orada piste çıkmak güzeldi ve bu sene orada iki yarış olacağı için, 'Bu yarış bizim için iyi olmayacak' demek yerine geçen seneye kıyasla ders çıkarmaya ve iyileşmeye çalışacağız. Bu açıdan sezona yavaş bir başlangıç yapacağız." dedi.