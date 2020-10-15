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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

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Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Daniel Ricciardo, Renault’nun Formula 1’deki gelişimine katkı sağlayan en önemli faktörlerden birinin, artık “gelişigüzel bir araca” sahip olmaması olduğunu söyledi.

Avustralyalı sürücünün Eifel Grand Prix’sindeki podyumu, Renault’nun takımlar şampiyonasındaki üçüncülük mücadelesine büyük katkı sağladı.

Üçüncülük savaşındaki Racing Point, McLaren ve Renault arasında sadece 6 puan fark var ve sezonun bitimine altı yarış kaldı.

Renault’nun en önemli güçlü noktalarından biri istikrar. Takım, Belçika Grand Prix’sinden bu yana her yarışta ilk altıda yer aldı.

Ricciardo, “Yılın başından itibaren, çok daha iyi olması anlamında geçen senekine göre yeni bir araç oldu. Aracın arka tarafında daha fazla yere basma gücü var, bu da sürücülere gaza basma ve virajlardan daha iyi çıkma konusunda güven veriyor.”

“Silverstone yarışı civarında birkaç güncelleme geldi ve aracı ayarlama konusunda işimizi daha kolay hale getirdi ve gelişigüzel bir araç olmaktan çıktı.”

“Geçen sene bazı zamanlarda çok hızlı olabiliyorduk, ancak ilk 10’un çok dışında da olabiliyorduk. Şu an ise bu ‘rahat bölgede’ olabiliyoruz ve performansımız var.”

“Bu artık kanıtlandı. Hem düşük hem de yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde bunu kanıtladık.” şeklinde konuştu.

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Renault’nun Eifel Grand Prix’sindeki güçlü performansı özellikle önemliydi. Çünkü bu, takımın yılın başında zorlandığı yüksek yere basma gücü isteyen bir pistte geldi.

Esteban Ocon da takımın artık her yerde hızlı olduğunu göstermesiyle beraber, her yarışa güçlü performans gösterme hedefiyle gidebileceklerini söyledi.

Ocon, “Bu bize kesinlikle harika bir özgüven veriyor. Bildiğiniz gibi, Barcelona ve Budapeşte’de, yüksek yere basma gücü isteyen yerlerde zorlanıyorduk.”

“Nürburgring de bu tür bir pistti. Araç harika ve güçlü hissettirdi. Bu yüzden bu zorlukları geride bıraktık.”

“Barcelona’ya dönüp orada sıralamalarda altıncı ve yedinci olabileceğimizi söylemiyorum. Ancak bu bize, sezona bu şekilde devam etmek için umut ve güven veriyor.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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