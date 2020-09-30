Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault pilotu Daniel Ricciardo, bu seneki araçlarının sürüşünü daha rahatsız hale getirerek Soçi'de geçen seneye kıyasla daha güçlü olduklarını söyledi.

Rusya GP, geçmişte Ricciardo'nun en iyi olduğu yerlerden birisi değildi ve Avustralyalı sürücü durumu tersine çevirebilmek için farklı bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu.

Geçen haftayı, geçmiş sezonlara ait araç üstü görüntüleri izleyerek geçiren ve veriler üzerinde çalışan Ricciardo, ilerleyebilmek için ayarlar konusunda aşırı olmaları gerektiğini fark ettiklerini söyledi.

Ricciardo, "Geçen seneki araç üstü görüntülerini izledikten sonra, aracın sürüşünün aşırı iyi olduğunu gördük. Sonunda çok yavaştı."

"Bu yüzden rahatsızlık içerisinde rahat olmaya çalıştık. Çok sayıda araç üstü görüntüsü izledim. Geçen seneye göre ayarlarda değişiklik yaptık ve bu noktaya geldik."

"Bir pistte güçlü değilsem, normalde bunun bir nedeninin olduğunu düşünürüm. Normalde sevdiğiniz ayarlar, o piste uymuyor olabilir."

"Bu yüzden normalde diğer pistlerde çalışmayan bir şeyi denemek için zorlamalısınız. Denediğiniz o ayarlar burada çalışabilir. Bu yüzden farklı düşündük ve diğer pistlerde bizi korkutacak bazı ayar değişiklikleri yaptık."

"Bu şekilde rahat olduğumuz alandan çıktık ve ayarlar konusunda biraz fazla agresif olduk. Daha fazla risk aldık." dedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo'nun çabası, sıralamaların ikinci seansında en hızlı isim olmasıyla sonuçlandı ancak Renault pilotu aynı turu son seansta atamadı. Ricciardo, yarışta da 5. olarak hız artışını kanıtlamış oldu.

Ricciardo, lastiklerini doğru çalışma aralığına getirememesinin sonucunda iyi tur atamadığını ancak iyi bir tur atsa dahi Q2'deki derecesine ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Mühendislerimle sıralamaları inceledim. Dürüst olmam gerekirse, lastik hazırlığı fark yarattı. Q2'deki turum mükemmele çok yakındı. O turu tekrarlamanın çok zor olacağını biliyordum."

"Normalde Q2'de turu attığınızda her zaman Q3 için biraz daha performansınız vardır. Ancak Q2'de her şey yolunda gitti. Lastikler iyi durumdaydı. Turun başlangıcında yani son virajdan çıkarken bunu hissediyordum. Yol tutuşu ortadaydı. Birinci viraj görevi gören 2. viraja geldiğimde frenleme çok iyiydi, ön tarafı hiç kilitlemedim. Bu açıdan neredeyse pek çaba sergilemediğim bir turdu." dedi.

 

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Önceki haber

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da
eSpor eSpor / Son dakika

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

Schumacher, F1 fırsatından ötürü çok mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1 fırsatından ötürü çok mutlu

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor

Mercedes: "Hamilton, lastik endişeleri nedeniyle erken pit stop yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Hamilton, lastik endişeleri nedeniyle erken pit stop yaptı"

Schumacher, Ilott ve Shwartzman cuma antrenmanlarında piste çıkacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Ilott ve Shwartzman cuma antrenmanlarında piste çıkacak!

Son Haberler

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor

Ocon: "Rusya GP, pit stoplara kadar 2020'deki en iyi yarışımdı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Rusya GP, pit stoplara kadar 2020'deki en iyi yarışımdı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

2
Formula 1

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

30dk
3
Formula 1

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

4
eSpor

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

5
Formula 1

Schumacher, F1 fırsatından ötürü çok mutlu

Son Haberler

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
F1

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
F1

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor
F1

Petronas Pist Laboratuvarı, Yarış Dünyasına Katkı Sağlıyor

Ocon: "Rusya GP, pit stoplara kadar 2020'deki en iyi yarışımdı"
F1

Ocon: "Rusya GP, pit stoplara kadar 2020'deki en iyi yarışımdı"

Seidl: "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor"
F1

Seidl: "Güncellemeler beklediğimiz gibi çalışıyor"

Son Videolar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.