Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Rusya GP, geçmişte Ricciardo'nun en iyi olduğu yerlerden birisi değildi ve Avustralyalı sürücü durumu tersine çevirebilmek için farklı bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu.

Geçen haftayı, geçmiş sezonlara ait araç üstü görüntüleri izleyerek geçiren ve veriler üzerinde çalışan Ricciardo, ilerleyebilmek için ayarlar konusunda aşırı olmaları gerektiğini fark ettiklerini söyledi.

Ricciardo, "Geçen seneki araç üstü görüntülerini izledikten sonra, aracın sürüşünün aşırı iyi olduğunu gördük. Sonunda çok yavaştı."

"Bu yüzden rahatsızlık içerisinde rahat olmaya çalıştık. Çok sayıda araç üstü görüntüsü izledim. Geçen seneye göre ayarlarda değişiklik yaptık ve bu noktaya geldik."

"Bir pistte güçlü değilsem, normalde bunun bir nedeninin olduğunu düşünürüm. Normalde sevdiğiniz ayarlar, o piste uymuyor olabilir."

"Bu yüzden normalde diğer pistlerde çalışmayan bir şeyi denemek için zorlamalısınız. Denediğiniz o ayarlar burada çalışabilir. Bu yüzden farklı düşündük ve diğer pistlerde bizi korkutacak bazı ayar değişiklikleri yaptık."

"Bu şekilde rahat olduğumuz alandan çıktık ve ayarlar konusunda biraz fazla agresif olduk. Daha fazla risk aldık." dedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo'nun çabası, sıralamaların ikinci seansında en hızlı isim olmasıyla sonuçlandı ancak Renault pilotu aynı turu son seansta atamadı. Ricciardo, yarışta da 5. olarak hız artışını kanıtlamış oldu.

Ricciardo, lastiklerini doğru çalışma aralığına getirememesinin sonucunda iyi tur atamadığını ancak iyi bir tur atsa dahi Q2'deki derecesine ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Mühendislerimle sıralamaları inceledim. Dürüst olmam gerekirse, lastik hazırlığı fark yarattı. Q2'deki turum mükemmele çok yakındı. O turu tekrarlamanın çok zor olacağını biliyordum."

"Normalde Q2'de turu attığınızda her zaman Q3 için biraz daha performansınız vardır. Ancak Q2'de her şey yolunda gitti. Lastikler iyi durumdaydı. Turun başlangıcında yani son virajdan çıkarken bunu hissediyordum. Yol tutuşu ortadaydı. Birinci viraj görevi gören 2. viraja geldiğimde frenleme çok iyiydi, ön tarafı hiç kilitlemedim. Bu açıdan neredeyse pek çaba sergilemediğim bir turdu." dedi.