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Ricciardo: "Renault, 2019'a kıyasla çok gelişti"

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Ricciardo: "Renault, 2019'a kıyasla çok gelişti"
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 08:32

Daniel Ricciardo, Renault'nun 2019 yılına kıyasla aracını çok geliştirdiğini düşünüyor.

Daniel Ricciardo, geçen hafta uzun süre altıncı götürdüğü yarışın son bölümünde Lando Norris ve Lance Stroll'e geçilmişti.

Yarışı sekizinci bitiren Ricciardo, Renault'nun şimdi daha iyi durumda olduğunu ve Macaristan'da güçlü bir hafta sonu geçirebileceklerini söyledi.

Ricciardo, "Steiermark Grand Prix'sinin sonuçlarına biraz üzüldük, çünkü daha fazla puan kazanabileceğinizden emindik. Uzun süre altıncı sıradaydım, ancak bitiş çizgisinden iki tur önce pozisyon kaybetmeye başladım."

Bundan önce, yarış olumlu şekilde gidiyordu. İyi başladım ve iyi bir tempoda sürdüm. Olumlu yönleri de var. Mesela aracın hızı daha fazlasını ummamızı sağladı ve bu hafta sonu bir şansımız daha olacak."

"Doğru yönde ilerliyoruz ve araç geçen yıla göre gelişti. Şimdi potansiyelini en üst düzeye çıkarmamız ve hak ettiğimiz sonuçları elde etmemiz gerekiyor."

"Macaristan için pozitifim. İlk kez yere basma gücü isteyen bir pistte aracı test edeceğiz. Yarışların birbiri ardına yapılmasını seviyorum. Avusturya'da rekabetçiydik ve umarım Macaristan'da iyi bir sonuç için yarışabiliriz."

Esteban Ocon da hayal kırıklığıyla geçen son yarışın ardından puan hedefliyor.

"Yarış sırasında olanlar bizim için çok üzücüydü. Cumartesi günü iyi pozisyonlardan başlayabilmek için büyük çaba gösterdik ve Pazar günü de çok iyi bir hızımız vardı. Araçta sorun olması üzücü ancak motor sporlarında böyle şeyler olabiliyor."

"Yarışlar arka arkaya olduğu zaman, sonucu hemen geliştirme konusunda size fırsat veriyor. Ancak daha yüksek bir sonuç alabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekir. Bunu yapabileceğimizden de eminim."

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Editör Kemal Şengül

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