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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Rekabetçi görünüyoruz"

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Ricciardo: "Rekabetçi görünüyoruz"
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 07:46

Renault'dan Daniel Ricciardo, cuma günkü kısa ve uzun sürüşlerin ardından Fransız üreticinin rekabetçi göründüğünü belirtti.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, tıpkı geçen hafta Silverstone'da olduğu gibi, bu hafta Barcelona  antrenmanlarında da güçlü bir görüntü çizdi.

Ricciardo, 1:17.868'lik zaman turuyla dördüncü sırada yer almayı başardı.

Avustralyalı pilot gününü şöyle yorumladı: "Özellikle öğleden sonra sürüşleri olmak üzere bizim için oldukça güzel bir gün oldu. Zaman tablosuna baktığımızda en azından bir başka düzgün cuma günü daha oldu. Geçen hafta üçüncü olmuştuk, bu hafta dördüncü olduk, bunu devam ettirmek istiyoruz."

"Uzun sürüşlerde de oldukça rekabetçi görünüyoruz. Sabah araçtan memnun değildim. Buna rağmen geçen hafta Silverstone'da olduğu gibi, öğleden sonra iyi bir adım atmayı başardık."

"Buradaki temel zorluk hava sıcaklığı. Kış testlerinde hissettiğimizden tamamen farklı bir hava var. Bunun etkilerini anlamaya çalışıyoruz. Yine de öğleden sonra durum daha iyiydi, lastikleri daha iyi şekilde kullandık. Yarından önce yapmamız gereken işler var. Hedefimiz iyi bir yarışa sahip olmak."

Esteban Ocon ise günü 18:303'le dokuzuncu bitirdi.

Ocon, "Kolay bir gün değildi. Bu gece çok çalışıp çözümler bulmaya odaklanacağız. Çok sıcak koşullar var ve bu, işleri biraz karmaşıklaştırıyor. Araç davranışı ve tutarlılık bulma konusunda yapmamız gereken şeyler var."

"Özellikle aracın arka dengesinden ötürü sürüş yapmak biraz zor ve henüz Silverstone'daki sorunların üstesinden gelmiş değiliz. İyi olan şey aracın çok hızlı olması. Sadece bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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