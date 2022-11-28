Ricciardo, Red Bull'un kendisini iyi şekilde karşılamasına şaşırmış

Haberi dinle

Red Bull, 2023 Formula 1 sezonu için Daniel Ricciardo ile anlaşmaya vardı fakat bu anlaşma yarış pilotluğu için değil, yedek pilotluk için yapıldı.

Ricciardo anlaşma kapsamında 2023 yılında takım simülatöründe görev alacak ve bir dizi pazarlama faaliyetinde yer alacak.

Ayrıca fırsat verilmesi halinde birkaç test yapması bekleniyor.

Ricciardo, gelecek yıl için iyi bir takımda yarışamayacağının kesinleşmesinin ardından yedek pilotluk için bazı takımlarla görüşmeye başlamıştı ve sonunda tercihi Red Bull oldu.

Avustralya'da yayınlanan In the Fast Lane adlı podcast'e katılan Ricciardo, yeni anlaşmaya dair bazı açıklamalarda bulundu.

Riccardo, "Bir yarış daha kazanıp kazanamayacağımı henüz bilmiyorum."

"Bildiğim tek şey, gelecek yıl herhangi bir takımın ana pilotu olmak istemediğim."

"Bu durumda, Formula 1 ile bağlarımı korurken, nasıl ara verebileceğimi bulmaya çalışmam gerekiyordu. Böylece dönüş için kapı açık kalacaktı."

"Elbette aklıma hemen Red Bull geldi, bu yüzden temas kurduğumuzda, acele karar vermemek için bana vakit vermeye istekli olmalarını hemen takdir ettim. Bunun için minnettarım çünkü bir noktada birlikte çalışıp çalışmayacağımız konusunda kesin bir şey söyleyemezdim."

"Gerçekten benim kadar hevesli görünmelerine biraz şaşırdım."

"Zaten görüşmelere başlar başlamaz her şeyin mantıklı olduğunu görebiliyordum." dedi.