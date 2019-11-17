Ricciardo, Red Bull’un hızı yüzünden acı çekmiyor
Daniel Ricciardo, eski takım arkadaşı Max Verstappen’in Red Bull-Honda ile bir başka pole pozisyonu daha alması nedeniyle acı duymak yerine mutluluk duyduğunu belirtti.
Honda’nın, güç ünitesinde elde ettiği kazanımlar Interlagos’taki sıralama turlarında Max Verstappen’in pole pozisyonunu almasıyla iyice kendisini göstermişti.
Geçtiğimiz sezonun sonunda Ricciardo’nun Red Bull’dan Renault’ya geçme kararı, Avustralyalı sürücüye yıl boyunca pişmanlık duyup duymadığı sorularını da beraberinde getirmişti. Renault sürücüsü ise eski takımının iyi performans göstermesinden memnun olduğunu söyledi.
Honda’nın Brezilya’daki performansının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda Ricciardo, “Evet, bundan etkilendim.”
“Max’in turunu izledim ve kesinlikle iyi bir tur. Max ile üç yıl geçirdim, bu yüzden pole alabilecek seviyede olduğunu biliyorum ancak bu hıza sahip olması etkileyici.”
“Yani kesinlikle bir şeyler bulmuşlar. Onlara şapkamı çıkartıyorum. Ve bazıları benim için ‘Red Bull pole aldığı için acı çekiyordur’ diyordur, ancak bence bu harika.”
“Daha çok takımın bu savaşta olmasını görmek istiyorum. Son yarışlarda pole pozisyonunda Mercedes ya da Ferrari oluyordu, yani Red Bull’un alması iyi.”
“Şimdi açık şekilde bizim işimiz de oraya ulaşmak, ancak şimdilik üçlü bir savaş var.”
“Red Bull’un bir özelliği var ve iyi aero paketiyle beraber yüksek rakımlı yerlerde daha iyi gözüküyorlar.”
“Meksika’ya bakın. Son yıllarda orada hep güçlülerdi. Avusturya’da da öyle.”
“Yani kesinlikle Honda bir gelişim gösterdi, ancak araç da kesinlikle daha iyi çalışıyor. Belki diğerleri daha çok kayıp yaşarken, Red Bull sahip olduğu yere basma gücüyle biraz daha dayanabilir. Bu gece Adrian’ı (Newey) arayacağım!” ifadelerini kullandı.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Cem Özel
Ricciardo, Red Bull’un hızı yüzünden acı çekmiyor
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