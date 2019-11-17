Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Ricciardo, Red Bull’un hızı yüzünden acı çekmiyor

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, Red Bull’un hızı yüzünden acı çekmiyor
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 16:16

Daniel Ricciardo, eski takım arkadaşı Max Verstappen’in Red Bull-Honda ile bir başka pole pozisyonu daha alması nedeniyle acı duymak yerine mutluluk duyduğunu belirtti.

Honda’nın, güç ünitesinde elde ettiği kazanımlar Interlagos’taki sıralama turlarında Max Verstappen’in pole pozisyonunu almasıyla iyice kendisini göstermişti.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Ricciardo’nun Red Bull’dan Renault’ya geçme kararı, Avustralyalı sürücüye yıl boyunca pişmanlık duyup duymadığı sorularını da beraberinde getirmişti. Renault sürücüsü ise eski takımının iyi performans göstermesinden memnun olduğunu söyledi.

Honda’nın Brezilya’daki performansının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda Ricciardo, “Evet, bundan etkilendim.”

“Max’in turunu izledim ve kesinlikle iyi bir tur. Max ile üç yıl geçirdim, bu yüzden pole alabilecek seviyede olduğunu biliyorum ancak bu hıza sahip olması etkileyici.”

“Yani kesinlikle bir şeyler bulmuşlar. Onlara şapkamı çıkartıyorum. Ve bazıları benim için ‘Red Bull pole aldığı için acı çekiyordur’ diyordur, ancak bence bu harika.”

“Daha çok takımın bu savaşta olmasını görmek istiyorum. Son yarışlarda pole pozisyonunda Mercedes ya da Ferrari oluyordu, yani Red Bull’un alması iyi.”

“Şimdi açık şekilde bizim işimiz de oraya ulaşmak, ancak şimdilik üçlü bir savaş var.”

“Red Bull’un bir özelliği var ve iyi aero paketiyle beraber yüksek rakımlı yerlerde daha iyi gözüküyorlar.”

“Meksika’ya bakın. Son yıllarda orada hep güçlülerdi. Avusturya’da da öyle.”

“Yani kesinlikle Honda bir gelişim gösterdi, ancak araç da kesinlikle daha iyi çalışıyor. Belki diğerleri daha çok kayıp yaşarken, Red Bull sahip olduğu yere basma gücüyle biraz daha dayanabilir. Bu gece Adrian’ı (Newey) arayacağım!” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Sainz yeni güç ünitesine geçti, grid cezası aldı

Önceki haber

Sainz yeni güç ünitesine geçti, grid cezası aldı

Sonraki haber

Canlı anlatım: Brezilya GP

Canlı anlatım: Brezilya GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.