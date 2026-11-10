Formula 1

Ricciardo: "Red Bull'un bu sezonki başarılarını aklım almıyor"

Daniel Ricciardo, Red Bull'un Malezya'daki Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği zaferin ardından Max Verstappen'i ve takımdaki diğer isimleri tebrik ettiğini açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 08:15

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Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sepang'da gerçekleştirilen son yarış hafta sonunda Max Verstappen, Red Bull Powertrains-Ford'un ilk pole pozisyonunu elde etti ve ertesi gün bu başarısını zafere dönüştürdü. Böylece RBPT-Ford, ilk sezonunda ilk Grand Prix galibiyetini kazanmış oldu.

Verstappen daha sonra Singapur'daki Sprint yarışını ve Mexico City Grand Prix'sini de kazanarak başarılarına yenilerini ekledi. Üretimdeki ilk yılını geçiren RBPT-Ford, şu ana kadar üç Grand Prix galibiyeti, bir sprint zaferi ve iki pole pozisyonuna ulaştı. Ferrari ise iki galibiyet ve bir pole pozisyonuyla geride kaldı.

Mayıs 2016 ile Kasım 2018 arasında, Red Bull'un Renault motorlarıyla mücadele ettiği dönemde Verstappen'in takım arkadaşı olan Ricciardo ise bugün Ford'un elçisi olarak görev yapıyor.

Avustralyalı pilot, Verstappen'in Sepang'daki tarihi zaferinin ardından kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

Cars and Culture with Jason Stein podcast'inde Sepang'daki galibiyet hakkındaki düşünceleri sorulan Ricciardo, şunları söyledi: "Hepsi adına çok mutluyum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

"Max ile takım arkadaşı olduğum dönemi gerçekten çok güzel hatırlıyorum. Harika bir dönemdi. Elbette aramızda yoğun rekabetin ve mücadelelerin yaşandığı anlar oldu ancak bunlar ikimizi de başka bir seviyeye taşıdı. Bundan gerçekten keyif aldım."

"Max o günden bu yana çok büyük işler başardı ve hiç şüphem yok ki tüm zamanların en iyi pilotlarından biri olarak anılacak. Olağanüstü bir yeteneğe sahip."

"Red Bull'da geçirdiği her yıl en az bir yarış kazandı. Bu yıl Ford Racing ile böyle bir projeye imza atmaları ve gelip yarış kazanmaları... Bunu hâlâ aklım almıyor."

"Proje ve üzerinde çalıştıkları şeyler hakkında biraz bilgim vardı ancak bunun için nelerin gerektiğini, ne kadar büyük bir çalışma yürütüldüğünü hayal bile edemiyorum. İlk sezonlarında birlikte yarış kazanmış olmaları inanılmaz. Bunu ancak Max başarabilirdi."

"Bütün bu süreç gerçekten harikaydı. Zaferin ardından hâlâ görüştüğüm Max'e ve takımdaki diğer birçok kişiye tebriklerimi ve mutluluğumu paylaşmak için mesaj gönderdim."

"Mesajım çok olumlu karşılandı. O takımda gerçekten çok iyi insanlar var."

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- Motorsport.com Ekibi

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