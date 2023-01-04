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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Red Bull'un aldığı ceza oldukça ciddi ancak takım pek etkilenmeyecek"

Red Bull yedek pilotu Daniel Ricciardo, takımın aldığı rüzgar tüneli cezasının takımın rekabetçi bir araç yapmasının önüne geçeceğini düşünmüyor.

Altay Gök
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Ricciardo: "Red Bull'un aldığı ceza oldukça ciddi ancak takım pek etkilenmeyecek"
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Ekim ayının başına doğru 2021 bütçe sınırını aştığı ortaya çıkan Red Bull, bu nedenle 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli süresinde de %10 kısıntı cezası aldı.

Cezanın gridi ikiye böldüğü söylenebilir, nitekim Red Bull takım patronu Christian Horner kısıntı nedeniyle tur başına yarım saniye kaybedeceklerini savunurken, Ferrari'den Laurent Mekies cezanın yeterince etkili olup olmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

Konu hakkında görüşlerini aktaran Daniel Ricciardo, cezanın miktarının ciddi olduğunu ancak Red Bull'un pek etkilenmeyeceğini düşünüyor.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Ricciardo, "Acıtmadığını inkar edemezsiniz, çünkü F1'den bahsederken her şey önemlidir."

"Herkes son %1'in, hatta son %0,01'in peşinde, dolayısıyla %10 ciddi bir rakam."

"Yine de Red Bull çok iyi bir araca sahip olduğu için iyi bir konumda, geçen yılki araçtan birçok ders çıkardıklarını ve gelecek yıl yine rekabetçi bir araç üreteceklerini hesaba katabilirsiniz."

"Sadece kazansalar dahi '%10 daha iyi olabilirdik' diyeceklerdir."

"Cezanın etkisinin olmayacağını söylemiyorum, elbette olacaktır. Ancak uzun süredir takımda bulunan pek çok insan olduğunu biliyorum, nasıl performans sergileyebildiklerinin farkında olmaları onları daha da motive edecek." dedi.

Ön gruptaki rekabete de değinen Avustralyalı pilot, insanların son senelerdeki gibi yoğun bir rekabet istediğini belirtiyor.

Ricciardo, "Sporun bir hayranı olarak, Mercedes-Red Bull savaşını, Max Verstappen-Lewis Hamilton mücadelesini izlemek bir harika."

"Bu aynı zamanda rekabetin çaba sarf eden herkes için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor, seyircinin istediği de bu. Herkes ağır siklet isimlerin yoğun rekabetini istiyor."

"Boksta olduğu gibi, herkes ağır sikletlerin karşılaşmasını izlemek ister." dedi.

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