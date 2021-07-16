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Ricciardo: "Red Bull'dan ayrıldığım için pişman değilim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Red Bull'un güçlü formuna rağmen Avusturyalı takımdan ayrıldığı için pişmanlık duymadığını söyledi.

Ricciardo: "Red Bull'dan ayrıldığım için pişman değilim"

Daniel Ricciardo, 2018 yılının ardından Red Bull'dan ayrılmış ve Renault'ya geçmişti. Buradaki ilk yılı zorluydu ancak 2020 yılında iki podyum almayı başardı.

Fakat bu yıl McLaren'a geçen Avustralyalı pilot için işler pek de iyi gitmedi ve geride kalan dokuz yarışta takım arkadaşının epey ardında kaldı.

Diğer tarafta Red Bull, Max Verstappen'le şampiyonluk savaşı veriyor ve Sergio Perez de Bakü'de kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Pişman olup olmadığını doğrudan ona sormadım. Renault'dan ayrılacağını açıklandıktan sonra, geçen yıl kapanma döneminde beni aradı ve 'Muhtemelen sana böyle olacağını söylemiştim' diye düşünüyorsundur ve evet, bunu söyledin!' dedi. Ancak bu, o zaman alması gerektiğini düşündüğü bir karardı." demişti.

Horner'ın yorumları sorulduğunda Ricciardo, Red Bull'dan ayrıldığı için pişman olmadığını dile getirdi.

Ricciardo şöyle dedi: "Hayır, [aldığım kararla ilgili] pişman değilim. Her kararı bir sebepten dolayı verdim ve aldığınız her kararda, hayatınızın o anında doğru ya da en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz."

"Kesinlikle geriye pişmanlıkla bakmıyorum ya da [aldığım karardan] şüphe duymuyorum. Red Bull'un bu yılki sonuçlarının bu kadar gelişmesine sevindim. Muhtemelen bu yüzden bana sürekli şu anda o takımda yarışan pilotlardan biri ben olabilir miydim diye soruyorlar."

"Fakat onlara bakıyorum ve içtenlikle mutlu oluyorum. Beni yanlış anlamayın, elbette kazanmak istiyorum ama onlar adına mutluyum, Mercedes'e meydan okuyabildikleri ve bu yıl gerçekten şampiyonluk savaşı verdikleri için mutluyum."

"Kısa bir süre önce [Takım patronu] Christian Horner ve Red Bull'dan bazı çocuklarla bunun hakkında konuştum. Yaptıklarından çok memnun olduğumu söyledim."

Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren

Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Motorsport Images

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