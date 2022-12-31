Ricciardo, Red Bull'dan ayrıldığı için pişman değil
Daniel Ricciardo, Red Bull'dan ayrıldığı için de, Renault ve McLaren maceralarındaki hayal kırıklıkları için de pişman değil.
2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılan ve önce Renault'ta, sonra McLaren'da iki sezon geçiren Ricciardo, istediğini alamadığı dört sezonun ardından gelecek sezon F1'de olmayacak ve eski takımına yedek pilot olarak geri dönecek.
Red Bull'dan "ikinci pilot olmak istemediği için" ayrılan Ricciardo, orta sıralarda mücadele ederken eski takımının galibiyetler ve şampiyonluklar elde ettiğini izledi.
Beyond the Grid podcast'inin Red Bull'dan ayrılmasaydı birçok başarı elde edip edemeyeceği sorusunu yanıtlayan Ricciardo, hiçbir şeyin kesin olmadığını söylüyor.
Ricciardo, "Olaya bu açıdan bakmamaya çalışıyorum, nitekim hiçbir şey kesin değil. Hiç ayrılmasaydım daha fazla podyuma sahip olacağımı söyleyebilir miydim? Kaç kez podyuma çıkmıştım, üç kez mi? Evet, daha fazla podyum elde edebileceğimi söyleyebilirim."
"Açıkçası o zaman ayrılığın benim için doğru olduğunu hissettim, bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu ve kendimi biraz uzaklaştırmam gerektiğini hissettim.
"Eğer Red Bull'da devam etseydim, bu dürtü artar mıydı? Acaba diğer seçeneklere daha meraklı ya da şu anki halime göre daha az mutlu olur muydum?"
"Kalsaydım her şey harika olacaktı diye kesin bir şey yok. Geriye dönüp baktığımda 'dostum, ayrılmamalıydım' demiyorum. Ancak kendime karşı dürüst olmalıyım, bu nedenle biraz kumar oynadığımı söyleyebilirim."
Her şeye rağmen McLaren ve Renault'ta geçirdiği dört yıldan pişman olmadığını söyleyen Ricciardo, iki takımı da birtakım başarılarla yeniden tanıştırdığı için de gururlu.
Ricciardo, "Renault hamlesinin hala oldukça iyi olduğunu düşünüyorum, özellikle 2020 sezonu en iyi sezonlarımdan biriydi. Takımı tekrar podyuma taşımaktan gurur duydum," diye yorumladı.
"McLaren tecrübem ise galibiyete rağmen [daha zorluydu], galibiyeti hiçbir şekilde silip atamam veya görmezden gelemem. Bakıp 'denedim ama başarısız oldum' diyebilirim."
"Geriye döndüğümde hiçbir şeye pişmanlıkla bakmıyorum. Sadece 'tamam, bu benim üstlendiğim bir meydan okumaydı ve umduğum gibi sonuçlanmadı' diyorum." dedi.
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