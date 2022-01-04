Ricciardo, Red Bull'daki "sert sevgiden" sonra McLaren'ın tavrına minnettar

Avustralyalı pilot, 2020'de Renault ile iki kez podyuma çıkmış ve bu yıl McLaren'a büyük beklentilerle gelmişti.

Ancak Ricciardo, 2021 boyunca MCL35M aracında sıkıntı yaşadı ve İtalya Grand Prix'sinde takıma, 2012'den bu yana ilk galibiyetini getirmesine rağmen, çoğunlukla takım arkadaşı Lando Norris'in arkasındaydı.

GPFans'e konuşan Ricciardo, pistteki sıkıntılara rağmen çalışma ortamından mutlu olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet mutluyum."

"Sezonun ilk yarısı muhtemelen daha da sinir bozucuydu çünkü ortamı gerçekten seviyordum ve takımla iyi ilişkilerim vardı."

"Kronometre dışında her şey çok iyiydi ama istediğim şeyi onlara veremiyordum."

"Bu bir açıdan zordu. Ancak Monza hatta Austin gibi anlar çok daha iyiydi çünkü takımla gerçekten anlaşmaya başladım, onların yarışma şeklini seviyorum ve gördüğüm desteği de seviyorum."

Yedi yarış kazandığı Red Bull ile geçirdiği beş yıl boyunca, özellikle danışman Helmut Marko'dan gördüğü bu destek farklı bir türdeydi.

Red Bull'daki tecrübelerini anlatan Ricciardo, "Helmut, çok fazla sert sevgi gösteren biri. Bence bu benim için oldukça iyiydi çünkü beni daha hızlı büyüttü."

"Burada, özellikle sezonun ilk yarısında çok fazla destek gördüm ve ben düşmüşken beni orada tutmaya ya da tekmelemeye çalışmadılar. Beni kaldırmaya çalıştılar."

"Her zaman kucaklanmak istediğimi söylemiyorum ama bununla baş etme şekilleri ve beni bunaltmamaları çok güzeldi ve bunu hissettim."

"Takımla bunu hissediyorum. Çok fazla ailesel bir destek var." dedi.