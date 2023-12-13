Ricciardo: "Red Bull'da yarışmak istiyorum"

McLaren'dan ayrıldıktan sonra birkaç ay boyunca yarışmayan ve Red Bull'un yedek pilotluğunu yapan Ricciardo, sezon sona ermeden pistlere geri döndü.

AlphaTauri koltuğuna geçen Avustralyalı pilot, yeniden eski formunu bulmuşa benziyor ve adı 2025 için Red Bull ile anılıyor.

RacingNews365'e konuşan Ricciardo, kendisini iyi hissettiğini ve artık Red Bull'a dönmeyi hedeflediğini belirtti.

Ricciardo, "Geçen yıl Noel'den sonra Red Bull simülatörüne geçtiğimde, 'gerçek Daniel' olmadığımı fark ettim. Kendime güvenim yoktu, biraz gergindim."

"McLaren'a geçtikten sonra sorunlar yaşadım. Bunları çözmeye çalıştık ama özellikle 2022'de işler pek de iyiye gitmedi. Sadece performansımın değil, kendime olan güvenimin de düştüğünü fark ettim."

"McLaren'ın direksiyonunda güçlü yönlerimi ortaya koyamıyordum. Deneyler yapmaya başladık, sürüş tarzımı değiştirmeye çalıştım. Kendime olan güvenim gittikçe azalmaya başladı."

"Bizim sporumuzda pek çok faktör var. Her zaman takım arkadaşınızla kıyaslanırsınız; eğer takım arkadaşınız iyi gidiyorsa, tüm gözler sizin üzerinizde olur. Baskı giderek artar, mühendisiniz de bunu hisseder, dolayısıyla işler çabucak kontrolden çıkabilir. Bu açıdan spora ara vermek benim için önemliydi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Red Bull simülatöründe çalışmaya başladığımda ve iyi tur zamanları yaptığımı gördüğümde güvenim geri gelmeye başladı."

"Silverstone'da testler yaptım, onlar da iyi geçti ve kendi kendime araç içerisinde 'evimdeymiş gibi' hissettiren bir takıma geri dönmem gerektiğini söyledim."

"Macaristan Grand Prix'sine geldim ve AlphaTauri aracını daha önce hiç kullanmamış olmama rağmen kendimi hemen rahat hissettim. Özgüvenimi geri kazandım."

"Görünüşe göre, iki adım ileri gitmek için bir adım geri atmam gerekiyormuş. Bu bir tür yeniden başlangıç oldu."

"AlphaTauri adına konuşacak olursam, -burada- hayal edebileceğimden çok daha fazla keyif alıyorum. Bu ekip beni güvenle dolduruyor."

"Takımın gelecek yıl için büyük planları var. Takım artık Red Bull'un genç sürücü ekibi olmayacak; Red Bull'dan biraz daha fazla destek alarak orta grubun önünde olmayı hedefliyorlar."

"Enerjimizi doğru noktaya harcayıp, neler olacağını göreceğiz. Hedefim Red Bull'a geri dönmek. Kariyerimi orada bitirmeyi çok isterim." dedi.