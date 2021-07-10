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Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş

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Daniel Ricciardo, Red Bull’dan ayrılmasının sebeplerinden birinin, takımda fazla rahat ettiği için artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkması olduğunu söyledi.

Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş

Avustralyalı pilot, 2019 senesinde Red Bull’da uzun süre yarıştıktan sonra Renault’a geçti ve bunu, konfor alanından çıkmak için yaptığını söyledi.

Fransız takımda iki sezon geçiren pilot, umduğu sonuçları alamadı ve bir kez daha takım değiştirerek 2021’de McLaren’a adım attı.

Ricciardo, yeni takımında henüz hızını bulamadığını kabul etse de şu anda yaşadığı zorlukların ve harcadığı çabaların, Woking merkezli takımda uzun vadede sonuç vereceğini düşünüyor. 

Formula1.com’a verdiği demeçte, “Bir açıdan, Red Bull’da artık çabalamaktan vazgeçeceğiden korktum.”

“Takımda çok rahattım ve herkese alışmıştım ancak kaçırdığım noktalar olabileceğini düşünüyordum.”

“Yeni bir takıma geçtiğinizde ise kesinlikle konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. Bu daha çok enerji ve daha sıkı çalışmayı gerektiriyor. Önümüzdeki yıllarda da McLaren’da yarışacağım ve emeklerimin karşılığını alacağını düşünüyorum. Bu 6 ay da sürebilir, 12 ay da ancak bu süreçte daha donanımlı bir pilot olacağım.”

“Takımda çok rahatım, iyi bir ilişkimiz var. Sezon öncesinde de çok çalıştık, bu yüzden işin büyük kısmı benim hızımı bulmamla gerçekleşecek ve bu da aracı sürerken rahat hissetmemle alakalı.” dedi.

Ricciardo’nun takım arkadaşı Lando Norris ise bu sezon büyük bir adım atarak şimdiden iki kez podyuma çıktı ve Avustralyalı pilottan iki kat daha fazla puan kazandı.

Fakat Ricciardo, bundan dolayı hayal kırıklığına uğramaktansa takım arkadaşının performansından motive olduğunu belirtti.

Ricciardo, “Dürüst olmak gerekirse, bu cesaret verici bir durum.”

“Bu hızımızın olduğunu gösteriyor. Yani, doğru yolu bulursam bazı yarışlarda podyuma çıkma fırsatım var ve bu gerçekten çok motive edici.”

“Buna olumsuz yönden bakmıyorum. Bu, benim daha iyi olmak istememi sağlıyor. Hep söylediğim gibi en iyi olup olmadığımı görmem için güçlü bir takım arkadaşımın olması yardımcı olur ve aynı zamanda zayıf yönlerimi de gösterir."

“Çalışabileceğim ve daha da eksiksiz bir sürücü olabileceğim yer burası. Kesinlikle bunu bir tehdit ya da olumsuz bir şey olarak görmüyorum ve hayal kırıklığına uğramıyorum. Sadece üzerinde çalışmam gereken şeyler var.” ifadelerini kullandı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M,Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M,Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Erik Junius

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