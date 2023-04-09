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Ricciardo: "Red Bull'da eve dönmüş gibi hissediyorum"

Daniel Ricciardo, Avustralya Grand Prix'sinde F1 padokuna geri döndü ve Red Bull Racing'e geri dönmenin 'ev gibi hissettirdiğini' belirtti.

Zeynep Taş
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Ricciardo: "Red Bull'da eve dönmüş gibi hissediyorum"
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Ricciardo, rekor kıran Melbourne kalabalığının sevgi gösterileriyle karşılandı ve kameralar Ricciardo'nun yüzüne gözle görülür bir gülümseme yakaladı.

33 yaşındaki pilot F1'e tam zamanlı olarak dönme arzusunu açıkça dile getirse de şu anda Red Bull'un test ve yedek pilotu olarak görev alıyor.

Ricciardo'nun McLaren takımına geçene kadar F1 kariyeri parlaktı. Red Bull ve Renault ile harika başarılar elde eden pilot, ne yazık ki McLaren'de oldukça kötü iki yıl geçirdi.

Avustralyalı, F1 padokuna dönüşünde oldukça duygusaldı ve Red Bull için başarılı bir hafta sonunun ardından duygularını LinkedIn'e yazdı.

Ricciardo, "Bu harikaydı! Bu yıl biraz farklıydı ama Avustralya GP'si her zaman önemli bir olaydır." 

"Hafta sonu boyunca kaç kişinin bana iyi dileklerde bulunduğunu anlatamam, hâlâ bu desteğe sahip olmak beni gerçekten şaşırttı." dedi.

Ricciardo ayrıca Red Bull Racing takımına da sevgi dolu sözler söyledi.

"Bunu daha önce de söyledim ama Red Bull Racing'e geri dönmek eve geri dönmüşüm gibi hissettirdi, mühendislik toplantılarından üniformaya; kısacası her şey yüzümde kocaman bir gülümseme yarattı."

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