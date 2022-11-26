Ricciardo: "Red Bull'da eski halime geri döneceğim"

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Ricciardo, yeni anlaşmasının imzalanmasının ardından Speedcafe.com ile yaptığı röportajda mentalitesine ilişkin konuştu.

Bu konulara, sekiz kez Grand Prix kazananının bir noktada kendinden şüphe duymaya başlaması da dahildi.

Yarış kazanan ve takım arkadaşı ile mücadele eden Ricciardo, McLaren'de puan için savaşır duruma gelmişti. Bu durum, Ricciardo'nun omuzlarına bir yük bindirdi.

Bu durum yalnızlığa, kendini aile ve arkadaşlarından soyutlamasına ve kariyeri hakkında kararsızlığa yol açtı.

Red Bull'a geçiş sebepleri: Bir öz farkındalık eylemi ve bir zamanlar olduğuyla aynı birinci sınıf sürücü olduğunun doğrulanmasını istemesi.

Red Bull bu konuda temel bir rol oynuyor ve birçok açıdan ailesini temsil ediyor. Çünkü Ricciardo'nun kariyeri bu takımda şekillenmişti.

Ricciardo, Red Bull'a yeniden katılma kararını hakkında, "Her şeyin başladığı yere dönmek istedim."

"Kesinlikle bir nostalji hissediyorum, ama son yıllarda değişen şeyler var."

"Ayrıca Mateschitz'in vefatı yakın bir zamanda gerçekleşti, keşke ona teşekkürlerimi sunabilseydim."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bana verdikleri fırsatı her zaman takdir ediyorum, ama onlar olmasaydı gridde olmazdım."

"O yüzden eve dönmüş gibi hissediyorum, sanki eve annem ve babamın yanına gitmek gibi."

"Onlar tüm kariyerinizi destekleyen insanlar ve sanırım sadece o ortama geri dönmek, o sıcaklığı ve sevgiyi hissetmek istiyorsunuz."

"Bunu başka bir yerde hissetmediğimi söyleyen bir haber yapılmasını istemiyorum, ama burada farklı hissediyorum." dedi.

Ricciardo, Red Bull ile en büyük başarılarını elde etti ve şu anda iki kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen için güçlü bir takım arkadaşı olduğunu kanıtladı.

Bu konular hakkında henüz McLaren cephesinden bir yorum gelmedi.

Ricciardo için Red Bull'a geri dönmek, kendisini şu anda tüm gride kanıtlamak için bir fırsat.

Ricciardo, "McLaren'de geçirdiğim süreyi olduğu gibi kabul etmeliyim, ama neden başarılı olamadığıma dair bir fikrim yok."

"Bu yüzden, Max ile iyi rekabet ettiğim bir yer olan Red Bull'a geri dönmeyi ve hatta araca tekrar binmeyi merak ediyorum. Burası güçlü yanlarımı göstermeme izin veriyor."

"Açıkçası, başarılı olduğum yere geri dönünce neler olacağını ben de merak ediyorum." dedi.

Ricciardo'nun Red Bull'a dönüşü, istikrar ve aşinalıkla bağdaştırılıyor. Ricciardo, hâlâ sahip olduğu şeyleri kendisine ve diğer insanlara kanıtlamak istiyor.

Ancak Red Bull'a geçişi, belirlenmiş herhangi bir hedeften çok kendini yeniden keşfetmeyle ilgili olacak gibi görünüyor.