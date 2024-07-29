Ricciardo: "Red Bull'a geçecek miyim bilmiyorum"
Daniel Ricciardo, Belçika GP'sinde iyi bir performansını ve Red Bull ihtimalini değerlendirdi.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Belçika Grand Prix'inde birkaç sıra kazanarak iyi bir sonuç elde etti ancak puan almayı başaramadı.
Yarış esnasında bulunduğu sırayı tam olarak bilmediğini söyleyen Ricciardo, Ocon ile puan mücadelesinde 10. sırayı kaybettiği için hayal kırıklığına uğradını belirtti.
Yarışı 11. sırada tamamlayan Daniel Ricciardo şunları söyledi: "10. sırada olup puan almak güzel olurdu."
"Evet. Birkaç sıra kazandım, bu en azından olumlu bir şey."
"Yarış esnasında pozisyonumu tam olarak bilmiyordum, ancak her şeyin yoluna gireceğini düşündüm.
"Ocon arkamdayken o sırada 10. sırada olduğumu anladım ve 'Gerçekten dokuzuncu sırada olduğumu sanıyordum' dedim."
"Ocon'u arkamda tutmanın zor olacağını biliyordum. Bütün hafta sonu güçlüydü ve taze lastiklerle geldi. Onu yeniden geçmeye çalıştım ama çok zordu."
"Geçildiğimde puanı kaçırdığımızı anladım. Farkı açmamaya çalıştım ama olmadı. Ancak gerçekten iyi bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum."
Red Bull'a geri dönme ihtimali de sorulan Avustralyalı pilot, şu şekilde cevap verdi: "Gerçekten bilmiyorum."
"Geçen yıl Silverstone'da Red Bull'u sürdüğümde bulunduğum durum oldukça gerçekçiydi. O zaman, eğer özel bir şey yapabilirsem belki çağırılabilirim diye düşündüm."
"Bu biraz daha belirsiz. Belki birkaç tur atarım ve ne olacağını görürüz."
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı
Fotoğraf: Erik Junius
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