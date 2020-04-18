Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
222 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Red Bull’a dönüşü reddetmiyor

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, Red Bull’a dönüşü reddetmiyor
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 12:51

Renault sürücüsü Daniel Ricciardo, 2020 sezonu hakkındaki düşüncelerini paylaşırken, eski takımı Red Bull’a da kapıyı kapatmadı.

Cuma günü Sky Sports F1 Podcast’ine konuk olan Ricciardo, geçtiğimiz sezon öncesinde şaşırtıcı şekilde Renault’nun yolunu tutmuş ve sezonu 54 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Renault ile sözleşmesi bu sene sonunda bitecek olan Ricciardo, eski takımı Red Bull’a dönüp dönemeyeceği sorulduğulda, “Bana bu soru pek sorulmuyor! Red Bull’a dönüşü tamamen reddeder miyim? Hayır. Büyürken, asla asla dememeyi öğrendim.”

“Hiçbir şeyi tamamen göz ardı etmiyorum. Yani asla asla demeyin.”

“Geçmişte yaptıklarımı yine yapabileceğimi %100 biliyorum.” dedi.

Ancak Avustralyalı sürücü, mevcut şartlar nedeniyle geleceğiyle ilgili henüz görüşmeler yapmamalarına rağmen Renault’ya da kapıyı kapatmıyor.

“Şu anda görüşmeler yapmak zor, çünkü bir çıkmazdayız. Yaptığımız konuşmalar, yarışların ne zaman döneceği, sonuçlar ve ivme ile ilgili oluyor.”

“Şu anda konuşacak pek fazla şey yok. Dürüst olmak gerekirse, şu anda her şey çok yavaş ilerliyor.”

“Ancak şu anda, eski yarışları izlemeye ve o hissi yeniden tatmak istemeye başladım.”

Son gelişmelerle birlikte 2020 sezonunun en erken Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix’si ile başlaması öngörülüyor. Ancak Avrupa’daki tüm yarışların seyircisiz yapılabilir.

Ricciardo, bunun üzücü olduğunu belirtse de bir an önce aracın direksiyonuna geçmek istiyor.

“Sezonun, doğru şartlarda başlaması isteniyor. Eğer bu, bazı yarışların seyircisiz olması anlamına gelirse, öyle olsun.”

“Bir yarışçı olarak, Kasım ayından beri de yarışmadığımız için, şu an sadece yarışmak istiyorum. Yani güvende olduğumuz sürece yarışmak istiyorum. Elbette seyircilerin olması iyi olur, ancak seyircisiz yarışmak zorundaysak buna da razı olurum.”

Alakalı video

Sonraki haber
Norris: “FIA ve F1’in koronavirüs önlemleri, eşit şartlar sağlıyor”

Önceki haber

Norris: “FIA ve F1’in koronavirüs önlemleri, eşit şartlar sağlıyor”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
68 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Aston Martin'den hisse satın aldı!

2
Formula 1

Vettel, Ferrari'deki maaş kesintisini gizli tutacak

3
Formula 1

Binotto: "Vettel'le sözleşme imzalamak için sezon sonunu beklemeyeceğiz"

3s
4
Formula 1

Norris: “FIA ve F1’in koronavirüs önlemleri, eşit şartlar sağlıyor”

1s
5
Formula 1

Steiner: "Neden Amerikalı bir sürücüyle yarışalım ki?"

Son Videolar

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1
2s

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Son Haberler

Ricciardo, Red Bull’a dönüşü reddetmiyor
F1

Ricciardo, Red Bull’a dönüşü reddetmiyor

Norris: “FIA ve F1’in koronavirüs önlemleri, eşit şartlar sağlıyor”
F1

Norris: “FIA ve F1’in koronavirüs önlemleri, eşit şartlar sağlıyor”

Vettel: “F1’in acı verici yokluğu, geri dönmeye acele etmek için bir sebep değil”
F1

Vettel: “F1’in acı verici yokluğu, geri dönmeye acele etmek için bir sebep değil”

Ferrari'nin yeni simülatörü zamanında hazır olmayacak
F1

Ferrari'nin yeni simülatörü zamanında hazır olmayacak

Binotto: "Vettel'le sözleşme imzalamak için sezon sonunu beklemeyeceğiz"
F1

Binotto: "Vettel'le sözleşme imzalamak için sezon sonunu beklemeyeceğiz"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.