Ricciardo, Red Bull’a dönüşü reddetmiyor

Cuma günü Sky Sports F1 Podcast’ine konuk olan Ricciardo, geçtiğimiz sezon öncesinde şaşırtıcı şekilde Renault’nun yolunu tutmuş ve sezonu 54 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Renault ile sözleşmesi bu sene sonunda bitecek olan Ricciardo, eski takımı Red Bull’a dönüp dönemeyeceği sorulduğulda, “Bana bu soru pek sorulmuyor! Red Bull’a dönüşü tamamen reddeder miyim? Hayır. Büyürken, asla asla dememeyi öğrendim.”

“Hiçbir şeyi tamamen göz ardı etmiyorum. Yani asla asla demeyin.”

“Geçmişte yaptıklarımı yine yapabileceğimi %100 biliyorum.” dedi.

Ancak Avustralyalı sürücü, mevcut şartlar nedeniyle geleceğiyle ilgili henüz görüşmeler yapmamalarına rağmen Renault’ya da kapıyı kapatmıyor.

“Şu anda görüşmeler yapmak zor, çünkü bir çıkmazdayız. Yaptığımız konuşmalar, yarışların ne zaman döneceği, sonuçlar ve ivme ile ilgili oluyor.”

“Şu anda konuşacak pek fazla şey yok. Dürüst olmak gerekirse, şu anda her şey çok yavaş ilerliyor.”

“Ancak şu anda, eski yarışları izlemeye ve o hissi yeniden tatmak istemeye başladım.”

Son gelişmelerle birlikte 2020 sezonunun en erken Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix’si ile başlaması öngörülüyor. Ancak Avrupa’daki tüm yarışların seyircisiz yapılabilir.

Ricciardo, bunun üzücü olduğunu belirtse de bir an önce aracın direksiyonuna geçmek istiyor.

“Sezonun, doğru şartlarda başlaması isteniyor. Eğer bu, bazı yarışların seyircisiz olması anlamına gelirse, öyle olsun.”

“Bir yarışçı olarak, Kasım ayından beri de yarışmadığımız için, şu an sadece yarışmak istiyorum. Yani güvende olduğumuz sürece yarışmak istiyorum. Elbette seyircilerin olması iyi olur, ancak seyircisiz yarışmak zorundaysak buna da razı olurum.”

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