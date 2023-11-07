Ricciardo: “Red Bull'a dönersem Max'le rekabetim daha farklı olur”
Bakü’de Max Verstappen ile yaşadığı kaza sonrası takımın davranış şeklinden dolayı Red Bull ile yollarını ayıran Daniel Ricciardo, Red Bull’a yeniden dönerse Verstappen’le rekabetinin ‘çok farklı’ olacağına inanıyor.
2014’te Red Bull’a katılan ve kariyerindeki 8 Grand Prix galibiyetinin 7’sini Milton Keynes merkezli ekiple alan Ricciardo, Verstappen’in takım lideri gibi görülmesinden dolayı takımdan ayrılmıştı.
Bu konuyla ilgili o zamanlar Christian Horner ‘mücadeleden kaçtığını düşünüyorum’ demişti.
Ricciardo ise bunu reddederek, aslında Red Bull’un 2018 Azerbaycan Grand Prix’sindeki kazayı değerlendirme şeklinin ve şampiyon olabilme şansının onun Renault’ya gitmesine neden olduğunu açıkladı.
Ancak beş sene sonra Red Bull’un yedek sürücüsü olan Ricciardo, Nyck de Vries’in görevden alınmasıyla kendine AlphaTauri’de koltuk buldu.
AlphaTauri’deki kariyeri şu anda, 2025’te Sergio Perez’in yerini almasının ve Verstappen’in tekrar takım arkadaşı olmasının yolunu açacak bir bilet işlevi olarak görülüyor.
Bunun gerçekleşmesi durumunda, Ricciardo dinamiklerin çok farklı olacağını düşünüyor.
“Farklı olurdu. Muhtemelen ikimizin de şu anda kariyerlerimizde bulunduğumuz noktadan ötürü çok farklı olurdu diye düşünüyorum.”
“Her zaman söylediğim gibi hiçbir şeyden pişman değilim. O zaman da tabii ki olan biten her şeyle birlikte, benim için en iyisinin bu olduğunu hissediyordum.”
“Fakat şunu söylemeliyim, bakın, geri döndüğüm için mutlu muyum? Beni buraya getiren insanlarla tekrar bu çevrede olmaktan mutlu muyum? Kesinlikle.”
“Durumlar farklı.”
‘Honey Badger’ Formula 1’den uzakta geçirdiği 8 ay sonrasında orta grup takımlardan biriyle anlaşarak gride dönmenin ‘ölüm kalım meselesi’ olmadığını söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, waves to fans
Bu ona farklı bir perspektiften bakmayı sağladı ama yine de bu onun Dünya Şampiyonluğu’na "hayır" diyeceği anlamına gelmiyor.
“Sadece daha olgunum. Ayrıca bunun bir ‘ölüm kalım meselesi’ olmadığını da biliyorum. Bu işe çok fazla emek verdim fakat aynı zamanda akıllandım da.”
“Bazen emeklilikten dolayı biraz korku duyuyoruz. Hayatınızda tek bir hedef vardı; son 20 yıldır her gün bir şeyler yapmak için uyanıyordunuz. Bu yüzden artık bunu yapmadığınızda, ‘Tamam, ne? Ben kimim?’ diyorsunuz.”
“Neyse ki yarışlardan uzak kaldığımda gerçekten mutlu hissediyordum.”
“Hâlâ yarış kazanabileceğime inanıyor muyum? Kesinlikle. Bir gün Dünya Şampiyonu olabilir miyim? Evet demeyi çok isterdim fakat açıkçası bilmiyorum ve ‘evet, kesinlikle olacak’ diyemiyorum.”
“Eğer beni Dünya Şampiyonluğuna götürebilecek kadar yarış kazanırsam o zaman tabii ki evet.”
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