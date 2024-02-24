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Formula 1

Ricciardo: "Red Bull, yeni konseptle rakiplerini adeta 'ezmek' istiyor"

Daniel Ricciardo, Red Bull'un etkileyici RB20'yi yaratırken gösterdiği agresif tasarım çabasının, Formula 1 takımının 'rakiplerini ezmek' istediğinin bir kanıtı olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull, geçen yılki RB19'da evrimsel bir adım atmak yerine, cesur bir konsept değişikliğini tercih etti.

Yeni araç bu hafta Bahreyn'de yapılan testlerde büyük bir başarı gösterdi ve performansı Milton Keynes merkezli takımı sezon başlangıcında rakiplerinin önüne geçirecek gibi görünüyor.

Red Bull ailesinin bir parçası olan RB pilotu Ricciardo, zaten baskın olan RB19'u geliştirmek için bu kış gösterilen kararlılığın, takımın sahip olduğu rekabetçi zihniyetin mükemmel bir kanıtı olduğunu söylüyor.

Motorsport.com tarafından takımın bu kış RB20 ile yaptıklarına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Ricciardo şunları söyledi: "Aslında şaşırmadım."

"Red Bull, kazandığı zaman en iyi şekilde çalışan bir takım. Kazandıklarında sanki rakiplerini tamamen ezmek istiyorlarmış gibi hissediyorum."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"'Tamam, zaten kazanıyoruz, biraz çalışmaya ara verelim' gibi düşünmüyorlar. Bence bu yıl bu noktaya geldiler. 2023'teki en baskın sezondan sonra şimdi öyle bir araçla geldiler ki ben bile 'Vay be' dedim."

"Sanırım en çok güncellemeyi onlar yaptı ve bu gerçekten bir şeylerin göstergesi."

"Adrian'ı aracın yanında görmeyi seviyorum, o kesinlikle bunun büyük bir parçası ve bunu görmek çok güzel."

"Ailenin bir parçası olsam da olmasam da, - bir taraftar olarak - böylesine güçlü bir yıla bu tür acımasız bir yaklaşım ve tepki görmeyi seviyorum. Bence buna hayranlık duymanız gerekiyor. Taraftarların 'Bu yıl Red Bull'a meydan okuyacak birini istiyorum' dediklerini biliyorum ama yaklaşımlarını takdir etmek gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

RB20'nin testlerdeki etkileyici formu, bazılarının Red Bull'un 2023'te başaramadığını bu yıl başarmasına - her yarışı kazanmasına - yardımcı olabileceğini öne sürmesine neden oldu. Ancak Ricciardo bunun gerçekleşebileceğine tam olarak ikna olmuş değil.

"Bence bu imkansız."

"Her ne kadar sezona yeni bir araç getirmiş olsalar da - eminim ki hâlâ yarış kazandıran bir araç olacak - geçen yılki kadar baskın olacaklarından emin olmak için çok erken."

"Yarış kazanacaklar ancak henüz rakipsiz olacaklarını söyleyecek kadar ileri gitmezdim."

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