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Formula 1 Sezon öncesi testi

Ricciardo: "Red Bull ve Ferrari önümüzdeki hafta podyumun favorileri"

VCARB'den Daniel Ricciardo, Bahreyn'deki sezon açılışında podyum şansı konusundaki beklentileri azaltma ihtiyacı hissetti ve zirvedeki sıralamanın nasıl görünebileceğini planladı.

Burak Yasul
Güncel:
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

LAT Images

F1 2024 Bahreyn testleri tamamlandı ve Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 29 Şubat-2 Mart tarihleri arasında açılış yarışına ev sahipliği yapacağı sezonun ilk Grand Prix'sine giden yol netleşti.

Testler, sıralamayı değerlendirmenin zor bir yolu olarak biliniyor. Ancak iki takımın performansları öne çıktı. Ricciardo'ya göre bu takımlar ilk yarışa girerken iyi durumda olduklarına inandığı Red Bull ve Ferrari.

Red Bull, F1 padoğunun büyük çoğunluğunun Bahreyn'deki hızı belirleme konusundaki tercihi olsa da, testin en hızlı zamanlarını yumuşak lastikle de olsa yapmış olan Ferrari gerçekleştirdi. Carlos Sainz'in 1:29.921'lik derecesi testlerde kaydedilen en iyi turdu. Sergio Perez, Red Bull ile bu zamanın 0.7 saniye gerisinde kaldı. 

Ricciardo'nun gözlemlerine göre Red Bull ve Ferrari Bahreyn'de podyuma çıkmak için en uygun takımlar.

Ricciardo, "Bir izleyici olarak benim görebildiğim kadarıyla, Red Bull ve Ferrari bir hafta içinde burada podyuma çıkmak için güçlü favoriler gibi görünüyor." 

"Her şey olabilir, ama bence şu anda kesinlikle oldukça iyi görünüyorlar." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

VCARB'nin ana takım Red Bull ile bağlarını güçlendirdiği yönündeki söylentiler göz önünde bulundurulduğunda, RB'nin Bahreyn'de podyum için mücadele edeceği düşünülüyor.

Ancak Ricciardo bu tür düşünceleri reddediyor. Bahreyn'de sıralama turlarının son aşamasına gelmenin ve puan kazandıran ilk 10 sonucu elde etmenin kendileri için iyi bir iş olacağını söylüyor.

Ricciardo, "Hâlâ orta sıra mücadelesinde olduğumuzu söyleyebilirim. İnsanların bizim için oldukça heyecanlandığını biliyorum ama ben bunu azaltmaya çalışıyorum."

"Bence muhtemelen olmayı beklediğimiz yerdeyiz. Elbette yıl ilerledikçe daha da güçlenmek ve orta sıralarda kendimize yer edinmek istiyoruz. Ancak şu anda sıralama turlarında son bölüme kalabileceğimize ve ilk 10'da yer alacağımızı umuyorum. Ancak bundan çok daha fazlası olmak için fazla heyecanlanmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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