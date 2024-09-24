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Formula 1 Singapur GP

Ricciardo, Red Bull rolünü reddederken F1 kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor

Daniel Ricciardo, Formula 1'deki 13 yıllık kariyerinin ardından Visa Cash App RB (VCARB) tarafından takımdan çıkarılmaya hazırlanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Singapur Grand Prix'sinde hayal kırıklığı yaratan bir sonuç almasının ardından Formula 1'deki 13 yıllık görevinin sona erdiğinin sinyalini vererek Red Bull'da yedek bir role istekli olmadığını açıkça belirtti.

Sezon boyunca Visa Cash App RB (VCARB) ile mücadele eden Avustralyalı pilotun yarış sonrası röportajlar sırasında duygulanması, F1 kariyerinin sonuna yaklaştığını gösterdi. Marina Bay Cadde Pisti’ndeki yarışta 18. olduktan sonra takımın konaklama alanına dönerken dokunaklı bir uğurlama töreniyle karşılandı.

Bu sezon yalnızca 12 puan toplayan ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın 10 puan gerisinde kalan Ricciardo’nun yerini, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si ile birlikte mevcut Red Bull yedek pilotu Liam Lawson'un alması bekleniyor.

McLaren ile yollarını ayırdıktan sonra geçen sezonun ortasında VCARB'da (eski adıyla AlphaTauri) Nyck de Vries'in yerini alan Ricciardo, 2023'te Red Bull'un yedek pilotluğu görevini üstlenmesine rağmen Lawson gibi test ve simülatör çalışmalarına razı olma fikrini reddetti.

Yakında padoktan ayrılmakla karşı karşıya olan 35 yaşındaki tecrübeli pilot, yedek bir pozisyona ilgi duymadığını ifade etti: “Hayır, Red Bull yedeği olmakla ilgilenmiyorum. Açıkçası, geçen yıl bir ayağımı kapıda tutmak çok mantıklıydı ve açıkçası büyük resimde Red Bull'a geri dönmek vardı.”

35 yaşındaki Avustralyalı pilot şunları ekledi: “Sanırım bunu tekrar yapacak olsaydım, gerçekten pek bir anlamı olmazdı. Kariyerimi yeniden başlatmayacağım. Ayrıca 35 yaşındayım ve yıllar boyunca sahip olduğum hızı hâlâ gösterdiğimi düşünüyorum.”

Ricciardo, sürekli olarak güçlü performanslar sergilemenin daha zor olduğunu kabul etti ve yaşın bir faktör olabileceğini öne sürdü. “Ancak her hafta sonu bunu göstermenin benim için daha zor olduğu açık. Belki de bu biraz da yaşla ilgili bir şeydir.”

 “Bence 25 yaşındayken 35'e kıyasla benim için kesinlikle daha kolaydı ama belki de rekabet artıyor. Belki de sadece seviye yükseldi ve her hafta o seviyede mücadele etmek benim için muhtemelen zor bir görev.”

Buna rağmen Ricciardo başarılarından memnun ve sporu olumlu bir notla bırakmak istiyor. “Bu konuda hayal kırıklığına uğramam mümkün değil. Bir zamanlar bunu yapabildiğim için mutluyum ve bu çok eğlenceliydi.”

Ricciardo’nun geçen sezon spora geri dönüşü, Belçika'daki ikinci Grand Prix'sinde elini kırmasıyla kısa sürdü ve bu da beş yarışı kaçırmasına neden oldu. Yokluğunda, 22 yaşındaki Liam Lawson beş yarışlık döneminde etkileyici bir performans sergiledi ve Red Bull danışmanı Helmut Marko, Lawson'un başka takımlara kiralanamayacağını doğruladı.

Bu da Lawson'ın 2025'te Yuki Tsunoda'ya ortak olacağını ve uzun vadede Red Bull'da daha rekabetçi bir koltuk için yarışacağını gösteriyor.

Şu anda F2 sıralamasında ikinci sırada yer alan Fransız-Cezayirli genç yarışçı Isack Hadjar'ın Red Bull'un yedeği olarak Lawson'ın yerini alacağı belirtiliyor. Bu arada, F2 sıralamasında sadece 4,5 puan farkla lider olan Gabriel Bortoleto, 2025 sezonu için Sauber'e katılabilir.

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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