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Formula 1 Macaristan GP

Ricciardo: "Red Bull, Perez'den daha fazlasını bekliyor"

Daniel Ricciardo, kendisinin ve Sergio Perez'in bu sezon 'spot ışıkları altında' olduğunun farkında ve Red Bull'un Perez'den çok daha fazlasını beklediğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo, 2014-2018 yılları arasında Red Bull ile kariyerindeki sekiz zaferin yedisini elde etti.

Bir yıl önce VCARB ile F1'e döndüğünde iyi bir performans göstererek Red Bull için yeniden bir seçenek haline gelmeyi bekliyordu ancak bu süre zarfında büyük ölçüde zorluk yaşadı ve bu sezon gerçekleşen 12 yarışta yalnızca 11 puan aldı. 

Red Bull cephesinde ise Max Verstappen RB20 ile maksimum performansı elde ederken, takım arkadaşı Sergio Perez takım arkadaşının 137 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Macaristan GP hafta sonunda Ricciardo, Perez ve kendisinin baskı altında olması hakkında şunları söyledi: "Gerçek şu ki, griddeki her pilot baskı altındadır."

"En başarılı olan pilotlara bile performanslarını sürdürmeleri için baskı yapılıyor. Yani demek istediğim; hepimiz bunu hissediyoruz."

"Açıkçası bu yıl biraz spot ışıklarının altında kaldım, Checo da aynı şekilde."

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"Montreal'deki iyi yarışımdan sonra bile 'Bir yarışta daha iyi performans göstermeliyim çünkü sadece son yarışınız kadar iyisinizdir' dedim. İyi bir hafta sonu sizi bu spot ışıklarından tam olarak kurtarmıyor. Geçici olarak belki biraz uzaklaşıyorsunuz ama sonrasında yine oraya dönüyorsunuz." 

"Elbette Red Bull'daki istatistiklerin farkındayım. Max, Checo'dan çok daha fazla puan aldı ve tabii ki Checo'dan daha fazlasını bekliyorlar. İçinde olduğumuz spor bundan ibaret ve baskıyı her zaman hissediyoruz."

"Bu sadece o hafta ilgi odağının kim olduğuna bağlı. Evet, bunu engellemeye çalışmak bizim elimizde ve bu kolay değil."

"Bana göre -ve eminim Checo'ya göre de böyledir- bir noktadan sonra tüm bunlara alışıp sadece mühendisliğe ve araç ayarlarına odaklanmayı öğreniyorsunuz."

Ricciardo, bir pilotun geleceğiyle ilgili medya tarafından gelen soruların 'acımasız' olabileceğini kabul etti ancak bununla başa çıkmak gerektiğini vurguladı.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Avustralyalı pilot, "Tüm bunlar acımasız hissettirebilir ve açıkçası McLaren'da bunu biraz deneyimledim."

"Bu yüzden 'Bunlar beni rahatsız etmiyor ya da motivasyonumu düşürmüyor' derseniz yalan söylemiş olursunuz."

"Ancak bunu kabul etmeli ve bununla başa çıkmaya çalışmalısınız."

"Her zaman kendime şunları söylüyorum: 'F1'e bunun için katıldım, burada dünyanın en iyisi olmaya çalışıyorum ama zaman zaman muhtemelen yetersiz kalacağım'"

"Bence yeterince iyi olursak, kendimizi en iyi koltuğa oturturuz. F1'de çok şey oluyor ama günün sonunda direksiyon başında yaptıklarımız ve kronometrede görünenler bizim kontrolümüzde."

"Bu yüzden kontrol edilebilir olanları kontrol etmeye çalışıyoruz ve bence bu durumda pek çok şey bizim elimizde." dedi.

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