Ricciardo, Red Bull ile Pirelli testine katılacak

Daniel Ricciardo, bu yılın başında yedek sürücü olarak Red Bull Racing'e geri dönmüştü.

Avustralyalı pilot şu anda aktif şekilde simülatör üzerinde çalışıyor ancak henüz gerçek RB19'un direksiyonuna oturmadı.

Yıl içerisinde bunu yapıp yapmayacağına dair soru işaretleri vardı.

Fakat Miami padokuna gelen Ricciardo, Temmuz ayında Pirelli lastik testlerine katılacağını ve bu yıl ilk kez bir F1 aracı süreceğini belirtti.

Ricciardo, "Halihazırda simülatörde aktif şekilde çalışıyorum."

"RB19'un direksiyonuna Temmuz ayında Silverstone'da yapılacak Pirelli lastik testinde geçeceğim. Eylül ayında Monza'da biraz daha test yapabilirim. Her halükarda, birkaç ay içinde 2023 aracını değerlendirme imkanım olacak."

Daniel Ricciardo, Reserve driver Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Simülatördeki çalışmalardan bildiğim, böylesine hızlı bir aracın direksiyonuna geçme fırsatı yakaladığım için mutluyum."

"Takıma bir zamanlar büyük başarılar elde ettiğimi ve hâlâ hızlı turlar atabileceğimi hatırlatmaya çalışacağım." dedi.

Ricciardo, bu yılki durumundan memnun olduğunu da ekledi.

"Bu sezonki durumumdan gayet memnunum."

"Bu, önümüzdeki iki ya da üç yıl için üçüncü pilot olmaktan mutlu olacağım anlamına mı geliyor? Muhtemelen hayır ama bu yıl doğru şeyi yaptığımı düşünüyorum."

"Şimdi gelecek yıl direksiyona geri dönmek istiyorum çünkü yarım kalmış bir işim olduğunu hissediyorum."

"Durumun farkındayım ve bir şey olma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya devam ediyorum".