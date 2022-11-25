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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Red Bull ile kendimi yeniden bulmaya çalışacağım"

Daniel Ricciardo, Red Bull ile yaptığı yeni anlaşma sayesinde kendisini yeniden bulmayı ve eski formuna dönmeyi hedefliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ricciardo: "Red Bull ile kendimi yeniden bulmaya çalışacağım"
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Daniel Ricciardo McLaren'da zor bir dönem geçirdi ve genel anlamda Lando Norris'e mağlup olmaktan kurtulamadı.

Sonuç olarak Oscar Piastri'nin 2023'te Ricciardo'nun yerini alacağı açıklandı ve Avustralyalı sürücünün kendisine başka bir koltuk bakması gerekti.

Haber duyurulduğu sırada birkaç koltuk hâlâ boştaydı ancak hiçbiri Avustralyalı sürücü için cazip değildi. Ricciardo, bunun üzerine eski takımı Red Bull Racing'e dönme kararı aldı.

33 yaşındaki pilot burada simülatör üzerinde çalışacak ve ve David Coulthard'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı gibi bazı ticari faaliyetlerden sorumlu olacak.

Eğer Max Verstappen ya da Sergio Perez yarışamazsa, bu durumda direksiyona Ricciardo değil, Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson'ın geçecek.

Speedcafe'ye verdiği demeçte Ricciardo, "Açık olmak gerekirse, gelecek yıl gridde olmayacağım. Bunu açıkça söylemem lazım."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sezonun ikinci yarısındayken, biraz uzaklaşıp, kendimi sıfırlamaya, kendimi yeniden bulmaya ve bu işe duyduğum aşkı tekrar kazanmaya ihtiyacım olduğunu hissettim. Çünkü bu seviyede buna sahip değilsem, ne kendime ne de etrafımdaki insanlara karşı adaletli davranmamış olurum."

"Bu hissi kaybettiğimi söylemiyorum ama bunu kaybetme korkusu içerisindeyim."

"Yıl ilerledikçe kendi açımdan gelecek yıl 24 yarış yapamayacağım giderek daha net hale gelmeye başladı. Bunu yapmak benim için doğru şey olmazdı."

"Muhtemelen beni daha da çok yıpratırdı. Öyle bir noktadaydım ki kendimi biraz yorgun hissettim, bu yüzden sadece kendime biraz vakit ayırmam gerekiyordu."

"Formula 1'de olmak evet, bir ayrıcalık. Yaptığımız işte iyiyiz ama aynı zamanda bizler de birer insanız. Biz de yoruluyoruz. Bu spor tehlikeli ve %99'unuzla yarışamazsınız."

"Ben de bir yıl daha en iyi halimde olamayacağımdan korkuyordum."

"Elbette diğer takımlarla da görüştüm ama kendime gridde yer alamazsam en azından üst düzey bir takımda olmak istediğimi söyledim."

"Kazanan bir ortama girmek güzel çünkü orada çok şey öğreniyorsunuz. Eğer orada bir koltuk yoksa, bir koltuk bulmanıza da yardımcı olabiliyorlar."

"Bu biraz Mercedes'teki De Vries'e benziyor. Üst düzey bir takımdayken, bir şekilde daha fazla tanınıyorsunuz ya da daha az unutuluyorsunuz. İşin içine pek çok şey giriyor."

Ricciardo, görevi gereği Red Bull simülatöründe de çalışacak. Ancak Avustralyalı, her hafta sonu simülatör pilotluğu görevi yapmayacak.

Kendisine daha fazla zaman ayırmak ve Avustralya'daki ailesini ve arkadaşlarını daha sık ziyaret etmek istiyor.

"Her yarışa katılmayacağım."

"Kendime zaman ayırmak istiyorum ama yine de bazı yarışlarda olacağım, simülatörde sürüş yapacağım, dinleneceğim ve deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Eğer yardımcı olabiliyorsam gerçekten harika olur."

"İyi durumda kalabilmek adına herhangi bir şekilde test yapabilirsem, bu da harika olur."

"Yani tabiri caizse kendimi aktif şekilde koruyacağım ve bunu yaparken de ara vermemi sağlayacak kadar da uzaklaşmış olacağım."

"Eminim yarışları izlerken pistte olmadığım için kıskançlık duyacağım, bu yüzden tüm bu şeyler muhtemelen beni iyi yönde etkileyecek."

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