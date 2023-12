Ricciardo, Red Bull araçlarının değişen yıllara rağmen DNA'sını koruduğunu söylüyor

2014-18 yılları arasında Red Bull için yarışan Ricciardo, geçtiğimiz yaz Silverstone'da Pirelli lastik testi için RB19'un direksiyonuna geçerek takımın mevcut F1 araçlarından birinin kokpitine geri döndü.

Ricciardo, Red Bull'a yedek pilot olarak hem de kardeş takım olan AlphaTauri'ye 2023 yılı için imza atmıştı. 2022'de McLaren'den ayrıldıktan sonra seviyesini ölçmek için Red Bull tarafından bu teste sokuldu.

Kötü performans sergileyen Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri'de yarış koltuğuna oturmasıyla F1 kariyerini yeniden başlayan test dönemini değerlendiren Avustralyalı, Beyond the Grid podcast'ine RB19'u sürmenin her saniyesini nasıl sevdiğini anlattı.

Ricciardo, "Bu kadar eğlenmeyeli uzun zaman olmuştu."

"Bakın, beni yanlış anlamayın, 2022'de kesinlikle keyif aldığım ve eğlendiğim zamanlar oldu. Sadece çok azdı."

"Bir yarış hafta sonuna iyimserliğim ve heyecanımla gelsem bile, performans, mücadele ya da her neyse çabucak uzaklaşıyordu. Kısa sürüyordu." dedi.

Ricciardo'nun testteki temposu, Helmut Marko'nun De Vries'i koltuğundan kaldırmak için telefona sarılmasına neden olurken, Avustralyalı ismin temposu Marko'nun kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı.

Ricciardo, "Çizgiyi geçtiğimde ve o tur zamanını gördüğümde, hala buna sahip olduğuma dair bir tür rahatlama yaşadım. Uzun zaman olmuştu." dedi.

RB19 test döneminde 2023'te düzenlenen tüm yarışları kazanmış ve sezon sonunda bir yarış hariç hepsini kazanarak sporun gelmiş geçmiş en baskın aracı haline gelmemişti. Ancak Ricciardo'nun testteki deneyimi yine de oldukça başarılı bir araçla oldu

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Dr Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Ancak Ricciardo, beş yıl önce Red Bull ile adını duyurduğu araçlarla karşılaştırıldığında benzerlikleri hissedebildiğini söyleyerek aracın DNA'sına işaret etti.

Ricciardo, "Araçlar çok gelişti ve değişti. Ancak araç DNA'sını hâlâ hatırladığım ve gerçekten sevdiğim şeye hâlâ sahipti. Testin benim için gerçekten iyi geçmesini sağlayan şey buydu."

"Red Bull otomobilinin en sevdiğim yanı, onu istediğim şekilde kullanabilmem. Bu, otomobilin nesinin harika olduğunu açıklamıyor ama onu neden sevdiğimi açıklıyor."

"Sadece gaza bastığımı hatırlıyorum."

"Gazın yüzde 50'sine ulaştığımda, son yüzde 50'yi de geçeceğime ve aracın nerede olduğu konusunda gerçekten endişelenmeme gerek kalmayacağına dair çok fazla inancım vardı."

"Hızlı bir araç her zaman sürmesi en kolay olan araç değildir. Araç ne kadar güzel ve harika olursa olsun, yine de onu sürmek zorundasınız."

"Max'in geçirdiği sezona bakıyorum. O da değişik şartlarda, ıslak zeminde yarışlar kazandı. Araç harika ama sürüşü sizin için kolaylaştırmıyor."

"Ama Max belli ki araçla bir bütün. Ama evet, aracı çok sevdim. Çok eğlendim ve bunu tekrar yapmak güzeldi."

"Telefonun Budapeşte'de gelmesini beklemiyordum. Yaz arasından sonra olacağını düşünmüştüm ama bunu söylediklerinde ve açıkçası testten sonra nasıl hissettiğimi gördüklerinde, 'Dostum, ben hazırım. Hadi yapalım' dedim." dedi.