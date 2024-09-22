Singapur, Ricciardo'nun son yarışı olabilir!
Daniel Ricciardo, Singapur GP'sinin ardından F1'deki geleceği hakkında konuştu.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ricciardo, sezonun geri kalanında RB'deki koltuğunu Liam Lawson'a kaptıracağı yönündeki güçlü spekülasyonların ortasında Sky Sports F1'e geleceği hakkında konuştu.
Avustralyalı pilot, "McLaren'dan sonra neden geri döndüğümü açıklamam gerek."
"Her zaman sadece gridde yer almak için geri dönmek istemedim; ön sıralarda mücadele etmek ve bir noktada Red Bull'a geçmek için geri dönmek istedim."
"Açıkçası bu gerçekleşmedi, bu yüzden kendime şu soruyu da sormalıyım: 'Peki, o zaman başka ne başarabilirim ve peşinden gidebileceğim başka ne var?"
"Elimden gelenin en iyisini yaptım, diyelim ki peri masalı gibi bir son gerçekleşmedi ama geriye dönüp baktığımda neler olduğunu da görmem gerekiyor. On üç yıldır buradayım ve bundan gurur duyuyorum."
"Genelde günün sürücüsü seçilmek biz sürücülerin çok fazla dikkate aldığı bir şey değildir ama bugün bunun minnettar olduğum bir şey olduğunu söyleyebilirim." dedi.
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