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Formula 1 Avustralya GP

Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Pist limitlerini aştığı için Q1'de elenen Daniel Ricciardo, Albert Park pistinde VCARB01aracının potansiyelinin sınırlarını zorladığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Mark Sutton / Motorsport Images

Helmut Marko'nun RB pilotlarının 'çok yavaş' olduğu yönündeki son yorumundan sonra halihazırda baskı altında olan Ricciardo, cumartesi günü Q1'de 10. en hızlı zamanı elde ettiği için Avustralya Grand Prix'sinde Q2'ye kalacak gibi görünüyordu.

Ancak dakikalar sonra, 1:17.466'lık derecesi silindi ve zaman tablosunda 18. sıraya geriledi.

Ricciardo, "4. virajda pist limitlerini biraz aştığımı fark ettim ama bir sonraki virajda bunu tamamen unuttum."

"Bu yüzden turun sonunda Pierre bunu bana bildirdiğinde idrak etmem biraz zaman aldı."

"Pist limitlerinin farkındayım ve eğer limitleri aşarsak tur zamanımızın silineceğini biliyorum, yani bu gerçekle tartışmıyorum."

"Sanırım içten içe bir parçam, beni çok fazla riske attığım bir pozisyona sokmak için aracı bu kadar zorlamak zorunda kaldığım için hayal kırıklığına uğruyor." dedi.

Yine de Ricciardo bunun bu yılki en iyi sıralama zaman turu olduğunu düşünüyor.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, hayranları için imza dağıttı

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, hayranları için imza dağıttı

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Kendi açımdan mutluydum, her şeyi elde ettiğimi hissettim ve sonra Yuki ile karşılaştırdığımda hâlâ yeterince iyi olmadığını gördüm."

"Dürüst olmak gerekirse hâlâ bakmamız gereken bazı şeyler var, çünkü şu ana kadar kesinlikle zorlandık."

"Bu araçla frenleme, denge ve diğer konularda kendime güvendiğimi hissettim. Yani McLaren'deki gibi emin olmadığım ve aracı yeterince zorlayamadığım bir konumda değilim. Ama evet, bazı virajlarda yeterince hız kazanamadığımı görüyorum ve aracın potansiyelinin sınırında olduğumu hissediyorum."

"Suudi Arabistan'dan sonra takım oldukça fazla değişiklik yaptı ve bu hafta sonu için bazı sorunları ve endişeleri gidermek için araca birkaç yeni parça getirdik."

"Bunlar daha iyi görünüyordu ama yine de tam olarak ikna olmuş değilim, yine de oldukça memnun olduğum bir araçta normalde olduğumuzdan daha fazla mücadele ettiğimizi hissediyorum."

"Aslında sürmesi güzel bir araca sahibiz. Sadece tur zamanı bunun aksini kanıtlıyor."

Avustralyalı pilot için yarışta puan almak zor olacak ancak iki pit stop stratejisi ve lastik aşınmasının kendisini oyuna dahil edebileceğini umuyor.

Ricciardo, "Lastik aşınması nedeniyle muhtemelen iki pit stoplu bir yarış olacağını düşünüyorum ve bu biraz daha fazla fırsat yaratıyor, belki lastikleri iyi bir şekilde yönetebilirsem bu bize avantaj sağlayabilir."  dedi.

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