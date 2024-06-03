Ricciardo, RB koluğunu koruyabilir
BBC'nin özel haberine göre Daniel Ricciardo, Christian Horner'ın desteğiyle RB'de yarışmaya devam edebilir.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Daniel Ricciardo 2024'te düzenli olarak takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın arkasında yer aldı ve koltuğu hakkında spekülasyonlar çıkmaya başladı.
Fakat son dönemde kontratının uzatılacağı yönünde haberler çıkmaya başladı.
BBC Sports'a göre, Ricciardo'nun RB'deki yeri tehlikede değil, çünkü Red Bull Racing takım patronu Christian Horner onu takımda görmek istiyor.
Buna karşılık Helmut Marko, Ricciardo'nun yerine Liam Lawson'ı direksiyona geçirmek istiyor.
Yine de Horner'ın karıştığı skandalla bağlantılı “iç savaşın” ardından Marko, takımdaki etkisini kaybetti ve bu yüzden karar ona bağlı değil.
Son günlerde Motorsport.com'un kaynakları RB'nin Tsunoda ile devam etmek istediğini, hatta tarafların yeni anlaşmaya yakın olduğunu belirtmişti.
BBC'ye göre Horner, Ricciardo ve Tsunoda'ya karşı olan tutumunu değiştirmezse, Ricciardo-Lawson kadrosu ortaya çıkabilir.
Fakat kaynaklar, Tsunoda'nın kesin olarak takımda kalacağını söylüyorlar.
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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