Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

Ricciardo, Red Bull'u etkilemek için önümüzdeki yarışlarda iyi performans göstermesi gerektiğini biliyor.

Avustralyalı pilot, 2024 yaz arası öncesindeki yarışların, RB Formula 1 kariyerinin devamı için anahtar olduğuna inanıyor, çünkü Red Bull'un Liam Lawson'u terfi ettirme niyeti gün geçtikçe artıyor.

Bu hafta, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun yaptığı yorumlar, bu dönemki sonuçları başlangıçta kötü olan ve 2025'te Sergio Perez'in yerine Max Verstappen'ın yanındaki koltuğa aday olması beklenen Ricciardo üzerinde baskı oluşturdu.

Bu durum özellikle Ricciardo'nun RB takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile ilgili; Tsunoda, puan bakımından Avustralyalıyı 19-9 geride bıraktı ve 2025'in sonuna kadar takımla kalacak. Red Bull ayrıca Perez'e, potansiyel olarak takımda 2026’nın sonuna kadar kalmasını sağlayacak yeni bir anlaşma sundu.

Bu, Red Bull'un genç sürücü programında bir tıkanıklık yarattı. Lawson ise Nyck de Vries'in 2022'nin ortasında takımdan çıkarılmasının ardından yaralanan Ricciardo'nun yerine geçtiği beş yarışta etkileyici performans sergilemişti. Lawson'ın, 2025’te kendisine bir koltuk teklif edilmezse Red Bull'dan ayrılabileceği anlaşılıyor.

"Paydaşlar, RB'nin bir genç takım olduğunu ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini açıkça belirttiler.”

"Amaç, Ricciardo'nun olağanüstü performanslar gösterip Red Bull Racing için düşünülmesiydi."

"O koltuk artık Sergio Perez'e ait, bu yüzden bu plan artık geçerli değil. Yakında genç bir sürücüyü oraya koymamız gerekiyor. Bu kişi Liam Lawson olacaktır." dedi Marko, Avusturyalı gazete Kleine Zeitung'a verdiği bir röportajda.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo, Marko'nun yorumları hakkında Autosport/Motorsport.com'a bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'si öncesinde şunları söyledi:

"Bu konuda bir şekilde hissetmiyorum. Hâlâ biliyorum ki bu sporda en önemli şey performanstır. Bu kadar. Ve burada kalma şansımı en iyi şekilde artıracak olan şey bu. Bunu biliyorum.”

“Burada kalma şansımı artıran gülümsemem veya başka bir şey olmayacak. Bu, pistteki performansımla ilgili. Bu yüzden, açıkçası iyi bir fırsatım var. Yaz arasına kadar diyorum ama bunun bir son tarih olduğunu düşünmüyorum. Ancak sezonun ilk yarısı kararda etkili olacaktır. Elimden geleni yapıp, kendi durumuma yardımcı olmaya çalışacağım."

RB’nin yeni güncellemeler getirdiği 2024 araçlarıyla İspanya GP'sindeki gösterdiği kötü performansın ardından Ricciardo'nun Red Bull'daki pozisyonuna ilişkin yeni spekülasyonlar ortaya çıktı; Ricciardo 15. sırada, Tsunoda ise 19. sırada yer aldı.

Ricciardo, "Barselona'ya geri dönüp baktığımda, 15. olmaktan heyecan duymak zor ama aslında yarışımdan gerçekten memnundum."

"Yani, en azından son iki hafta sonunun daha iyi geçtiğini söyleyebilirim” [Ricciardo, Kanada'da beşinci sırada sıralandıktan sonra sekizinci tamamlamış ve Tsunoda puan alamamıştı].

“Bu yıl kesinlikle zorlandığım şeyin, bir dizi iyi sonuç elde etmek olduğunu düşünüyorum. İki sonuç elbette ki yeterli değil, en azından olmak istediğim yer için değil. Ancak önümüzde daha fazla yarış var ve bu yüzden kesinlikle yaz arasına bazı momentumlarla girebilme şansım var. Ve Helmut konusuna gelince, evet, dürüstçe, sorun değil. Ne yapacağımı değiştirmez diyebiliriz.”

Ricciardo, Red Bull Ring'deki aynı medya oturumunda,

"Montreal'de beşinci olarak sıralandığımda Helmut'un gülümsediğinden eminim."

"Bunu birkaç kez daha yapabilirsem, onu güldüreceğimden eminim. Performans hala çok önemli ve evet, sadece buna odaklanacağım." diye düşündüğünü belirtti.

Ricciardo ayrıca, Red Bull'un Lawson'a RB koltuğunu vermesi durumunda 2025'te F1 gridinde kalmak için başka bir seçeneği olmadığını itiraf etti.

"Başka seçeneklerim var mı? Hayır derdim."

"Yani, bilmiyorum. Bunu inatçı veya kibirli bir şekilde söylemek istemiyorum, ama başka bir yere bakmıyorum. Söyledim, gerçekten [Red Bull] ailesine geri dönmekten keyif alıyorum. Bazen Helmut tarafından biraz dürtülmekten garip bir şekilde keyif alıyorum çünkü bunun beni biraz motive etmek ve en iyi halimi çıkarmak için bir yol olabileceğini düşünüyorum. Yani evet. Kısaca [başka yerlerde yarış seçenekleri konusunda], hayır." dedi.

Ricciardo'nun geleceği, 2024'teki Red Bull yönetim savaşı sonucuyla da karmaşıklaşıyor. Red Bull takım patronu Christian Horner, kadın bir çalışana yönelik davranışlarıyla ilgili ilk soruşturmanın sonucuna yaptığı itirazın sonucunu bekliyor ve yine bu konudaki FIA soruşturması hâlâ karşı karşıya. Horner'ın Ricciardo'nun takımdaki pozisyonuna büyük destek verdiği anlaşılıyor.