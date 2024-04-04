Ricciardo, RB ile yaşadığı sorunların McLaren'a benzemediğinden "emin"

Avustralyalı pilot, Lando Norris'in gerisinde kaldığı iki zorlu sezonun ardından McLaren'dan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Ricciardo, bu yıl şimdiye kadar iki kez Q3'e giren ve Avustralya'da yedinci olan Tsunoda'nın da gölgesinde kaldı.

Ancak Ricciardo, RB'de McLaren'da olduğundan çok daha iyi bir konumda olduğunu ve tüm parçaların yakında yerine oturacağını söyledi.

Japonya'da konuşan Ricciardo, "Her zaman olduğu gibi biraz yere basma gücü bulmaya, biraz da arka yol tutuşu arttırmaya çalışıyoruz."

"Açık konuşmak gerekirse Melbourne ve Suudi Arabistan'daki yüksek hızlı bölümlerde biraz zorlandım."

"Suudi Arabistan'da biraz geride olduğumuzu gördük, bu yüzden bunun bir açıklaması vardı. Ancak Melbourne'de de 9. ve 10. virajlarda Yuki'ye kıyasla biraz geride kaldım."

"Sanırım bana bu güveni vermek için bu alanlarda ayarları geliştirmeye odaklandık. Düşük ve orta hızlarda hemen hemen her şeyi zaten çözdük."

"Yani bu McLaren'daki durum değil. Bence şu anda önemli olan mühendislerimle çalışmaya devam etmem ve dışarıdan çok fazla öneri veya tavsiye almamam."

"Elbette ilk birkaç yarışta daha fazla sonuç almak isterdim, ki bundan memnun değilim. Ancak önemli olan rotamızdan sapmamak ve yolumuza devam etmek."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, F1'e dönüşündeki ilk tam sezonunda, içinde bulunduğu durum nedeniyle baskı altında olduğunu da kabul ediyor.

Kendisini baskı altında hissedip hissetmediği sorulduğunda "Evet diyebilirim fakat cevabım herkesten çok benden kaynaklanıyor. Eminim dışarıdan da baskı var."

"Bu sezona tam bir sezon öncesi hazırlığıyla başladım, gerçekten iyi bir kış geçirdim, adeta k*çımı yırtarak çalıştım ve kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

"Henüz istediğim gibi olmasa da hiçbir şeyi değiştirmeme gerek olmadığını biliyorum çünkü yakında her şey düzelecek."

"Şu anda eksik olan her şey zamanla yerine oturacak ve bence bundan sadece bir hafta sonu uzaktayız."

"Melbourne'deki hafta sonu puan alamadığım ya da sıralama turları veya bunun gibi seanslarda aldığımız sonuçlar nedeniyle beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Ancak yarışı analiz ettiğimizde, muhtemelen göründüğü kadar üzücü değildi."

"İyi bir yarış temposuna sahiptik. Bence çıkardığımız bazı iyi şeyler var, şimdi sadece bunları bir araya getirmemiz gerekiyor. Ben de bunu yapacağım."

"Melbourne'da yapacağımı söyledim ve yapamadım. Fakat bu hafta sonu bunu yapacağım."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

Ricciardo daha önce aracında bir sorun olabileceğini ima etmişti.

Bu konuda Avustralyalı pilot, "Suudi Arabistan'dan bu yana birkaç şeyi değiştirdik. Muhtemelen Çin için birkaç şeyi daha değiştireceğiz."

"Açıkçası her şeyin iyi olduğundan ve hiçbir şeyde kusur olmadığından emin olmaya çalışıyoruz. Bu bizim içimizin rahat etmesi için gerekli bir şey."

"Geçen yılın başını atladım ve Budapeşte'de hemen hızlıydım. Oysa bu yıl daha iyi hazırlanmama ve araçla ilgili daha fazla deneyimim olmasına rağmen biraz daha geride olduğumu hissediyorum."

"İşte bu yüzden şimdilik kontrolümüz dışında olan bazı şeyleri kaçırmadığımızdan emin olmaya çalışıyoruz." dedi.