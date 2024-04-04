Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Ricciardo, RB ile yaşadığı sorunların McLaren'a benzemediğinden "emin"

Daniel Ricciardo, RB'deki takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın performansına yanıt vermekte zorlansa da, durumu McLaren'da yaşadıklarına benzetmiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Mark Sutton / Motorsport Images

Avustralyalı pilot, Lando Norris'in gerisinde kaldığı iki zorlu sezonun ardından McLaren'dan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Ricciardo, bu yıl şimdiye kadar iki kez Q3'e giren ve Avustralya'da yedinci olan Tsunoda'nın da gölgesinde kaldı.

Ancak Ricciardo, RB'de McLaren'da olduğundan çok daha iyi bir konumda olduğunu ve tüm parçaların yakında yerine oturacağını söyledi.

Japonya'da konuşan Ricciardo, "Her zaman olduğu gibi biraz yere basma gücü bulmaya, biraz da arka yol tutuşu arttırmaya çalışıyoruz."

"Açık konuşmak gerekirse Melbourne ve Suudi Arabistan'daki yüksek hızlı bölümlerde biraz zorlandım."

"Suudi Arabistan'da biraz geride olduğumuzu gördük, bu yüzden bunun bir açıklaması vardı. Ancak Melbourne'de de 9. ve 10. virajlarda Yuki'ye kıyasla biraz geride kaldım."

"Sanırım bana bu güveni vermek için bu alanlarda ayarları geliştirmeye odaklandık. Düşük ve orta hızlarda hemen hemen her şeyi zaten çözdük."

"Yani bu McLaren'daki durum değil. Bence şu anda önemli olan mühendislerimle çalışmaya devam etmem ve dışarıdan çok fazla öneri veya tavsiye almamam."

"Elbette ilk birkaç yarışta daha fazla sonuç almak isterdim, ki bundan memnun değilim. Ancak önemli olan rotamızdan sapmamak ve yolumuza devam etmek."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, F1'e dönüşündeki ilk tam sezonunda, içinde bulunduğu durum nedeniyle baskı altında olduğunu da kabul ediyor.

Kendisini baskı altında hissedip hissetmediği sorulduğunda "Evet diyebilirim fakat cevabım herkesten çok benden kaynaklanıyor. Eminim dışarıdan da baskı var."

"Bu sezona tam bir sezon öncesi hazırlığıyla başladım, gerçekten iyi bir kış geçirdim, adeta k*çımı yırtarak çalıştım ve kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

"Henüz istediğim gibi olmasa da hiçbir şeyi değiştirmeme gerek olmadığını biliyorum çünkü yakında her şey düzelecek."

"Şu anda eksik olan her şey zamanla  yerine oturacak ve bence bundan sadece bir hafta sonu uzaktayız."

"Melbourne'deki hafta sonu puan alamadığım ya da sıralama turları veya bunun gibi seanslarda aldığımız sonuçlar nedeniyle beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Ancak yarışı analiz ettiğimizde, muhtemelen göründüğü kadar üzücü değildi."

"İyi bir yarış temposuna sahiptik. Bence çıkardığımız bazı iyi şeyler var, şimdi sadece bunları bir araya getirmemiz gerekiyor. Ben de bunu yapacağım."

"Melbourne'da yapacağımı söyledim ve yapamadım. Fakat bu hafta sonu bunu yapacağım."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Photo by: Red Bull Content Pool

Ricciardo daha önce aracında bir sorun olabileceğini ima etmişti.

Bu konuda Avustralyalı pilot, "Suudi Arabistan'dan bu yana birkaç şeyi değiştirdik. Muhtemelen Çin için birkaç şeyi daha değiştireceğiz."

"Açıkçası her şeyin iyi olduğundan ve hiçbir şeyde kusur olmadığından emin olmaya çalışıyoruz. Bu bizim içimizin rahat etmesi için gerekli bir şey."

"Geçen yılın başını atladım ve Budapeşte'de hemen hızlıydım. Oysa bu yıl daha iyi hazırlanmama ve araçla ilgili daha fazla deneyimim olmasına rağmen biraz daha geride olduğumu hissediyorum."

"İşte bu yüzden şimdilik kontrolümüz dışında olan bazı şeyleri  kaçırmadığımızdan emin olmaya çalışıyoruz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Russell: "Alonso'ya ceza verilmeseydi hepimiz 'hapı' yutardık"
Sonraki haber Alonso: "Garip cezaya rağmen yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"

Formula 1
Japonya GP
Sainz: "İyi durumdayız fakat Red Bull'u yenmek zor olacak"
Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Mekies: "Ricciardo'ya daha rahat edebileceği bir araç vermeliyiz"

Mekies: "Ricciardo'ya daha rahat edebileceği bir araç vermeliyiz"

Formula 1
Avustralya GP
Mekies: "Ricciardo'ya daha rahat edebileceği bir araç vermeliyiz"
Ricciardo: "Padoktaki 'olumsuz konuşmalar' dikkatimi dağıtamayacak"

Ricciardo: "Padoktaki 'olumsuz konuşmalar' dikkatimi dağıtamayacak"

Formula 1
Avustralya GP
Ricciardo: "Padoktaki 'olumsuz konuşmalar' dikkatimi dağıtamayacak"
Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"

Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"

Formula 1
Avustralya GP
Ricciardo: "Ben kendimi iyi hissediyorum ama sonuçlar tam tersini gösteriyor"
AlphaTauri
Daha fazlası
AlphaTauri
Mekies: "Orta sıralar için verilen mücadele her hafta sonu acımasız olacak"

Mekies: "Orta sıralar için verilen mücadele her hafta sonu acımasız olacak"

Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Orta sıralar için verilen mücadele her hafta sonu acımasız olacak"
Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Formula 1
Avustralya GP
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Son Haberler

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye