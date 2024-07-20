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Formula 1 Macaristan GP

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

Daniel Ricciardo, Red Bull'un yaz arasında pilotları konusunda bir değerlendirme yapacağı açıklamasının ardından gelecek yıl için koltuğunu garantilemeye çalıştığını itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Macaristan GP cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında her iki RB pilotu da Q3'e kalmayı başardı.

Yuki Tsunoda, beşinci virajda çakıllara taşıp havalanarak bariyerlere çarpmasının ardından yarış dışı kalsa da pazar günkü yarışa 10. sıradan başlayacak.

Takım arkadaşı Daniel Ricciardo 9. sırayı elde ederken, Aston Martin pilotları Fernando Alonso ve Lance Stroll sırasıyla 7. ve 8. sırada yer aldılar.

Avustralyalı pilot, eğer Q3'teki yağmur olmasaydı bir ya da iki sıra daha yukarıda olabileceğine inanıyor. 

Ricciardo, "Kesinlikle Q3'te yağmur olmasaydı daha yukarıda olabileceğimizi düşünüyorum."

"Fernando'yu geçer miydik bilmiyorum, ama kesinlikle o mücadelede olabilirdik."

"Yine de sorunsuz bir hafta sonu oldu. Pek mutlu olmadığım ilk antrenman seansı hariç iyi bir noktadaydık ve o seanstan itibaren kendimize güvendik."

"Q1'de yağmurun çiselediği anda bile çok iyi bir tur attık ve bu takımdaki herkesi heyecanlandırdı."

"Çıkarabileceğimiz biraz daha performans olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yarış için önümüze bakmak bizim için iyi olacak. Bulunduğumuz yerden daha fazlasını elde etmeye çalışacağız." dedi.

Takım arkadaşı Tsunoda'nın Q3'te yaptığı kazanın yanı sıra ilk bölümde Red Bull pilotu Sergio Perez de bariyerlere çarpıp kırmızı bayraklara sebep olmuştu.

Kazalar hakkında Ricciardo, şunları söyledi: "Checo'yu görmedim ama Yuki'yi gördüm."

"Perşembe günü yaptığımız pist yürüyüşünde de bunu gördük, o virajda hata payı yoktu."

"Onu araçtan çıkarken gördüm, sanırım durumu iyi ama araç kötü durumda."

"Koşullar biraz karmaşık, her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor ancak bunu yaparken küçük hataların çok büyük sonuçları oluyor."

Red Bull, Macaristan GP hafta sonu öncesinde; yaz arasında pilotların durumlarının detaylı olarak incelenip gelecekleri hakkında bir karara varılacağını açıklamıştı.

Ricciardo'ya bu durumun kendisi üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı soruldu.

RB pilotu, "Elbette gelecek yıl için bir şeyleri garantiye almaya çalışıyorum."

"Yani bu yüzden, bu hafta sonu kendime bu iki yarışın sadece sezonumun değil, potansiyel olarak kariyerimin de en önemli iki yarışı olabileceğini söyleyerek geldim." şeklinde yanıt verdi.

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