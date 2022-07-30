Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Norris: "Yarışta ileri gitmek için fazla fırsatım olmayacak" Sonraki / Herbert: "Verstappen'in Hamilton'a karşı yorumlarına çok şaşırdım"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ricciardo: "Q3'te her şeyi bir araya getiremedim"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, araçta artık daha rahat hissettiğini söylese de Q3'te her şeyi bir araya getiremediği için sıralama turlarından memnun değil. 

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Ricciardo: "Q3'te her şeyi bir araya getiremedim"
Haberi dinle

McLaren, Macaristan'da ilk antrenman seansından bu yana çok hızlı gözüktü ve Ricciardo da dün güçlü bir görüntü çizdi. 

Avustralyalı pilot, 2. antrenman seansını liderin 0.4 sn gerisinde 5. sırada tamamlamıştı. Sıralama turları Ricciardo için nispeten daha kötü geçti ve Avustralyalı pilot, Q3'e kalsa da sadece motor sorunu yaşayan Max Verstappen'i geçebildi ve 9. sırayı aldı. 

Ayrıca okuyun:

Ricciardo, son güncellemelerden bu yana araçta daha rahat olduğunu kabul etse de Q3'te her şeyi bir araya getirmediğini de ekliyor. 

Sıralama seansı sonrasında konuşan McLaren pilotu, "Güncellemelerle birlikte araçta kesinlikle biraz daha iyi hissediyorum."

"Q3'le mutlu değildim. Maalesef sıralama turlarında hâlâ iyi bir tur arıyorum, sadece her şeyi bir araya koymam lazım. Q1 ve Q2 çok fena değildi gibi hissettim. Q3'te iyi bir deneme yapabilmek için iyi bir noktada olduğumuzu düşündüm."

"Sonrasında tur içerisinde başlangıçtan itibaren sürekli olarak zaman kaybettik Bu hafta sonu kesinlikle araçta iyi hissettim."

"Hafta sonuna iyi başladık ve hafta sonu boyunca ilk 10'da yer alacak bir arabaya sahiptik, iyi bir ilk 10 arabasıydı."

"Yani elbette dokuzuncu sıra olmak istediğim yer değil ama araca daha çok güvenebilmeye başladım."

"Q3'te her şeyi verdiğiniz bölümde, bir araya gelmedi. Maalesef hâlâ üzerinde çalışmamız ve çözmemiz gereken şeyler var." dedi. 

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: "Yarışta ileri gitmek için fazla fırsatım olmayacak"
Önceki haber

Norris: "Yarışta ileri gitmek için fazla fırsatım olmayacak"

Sonraki haber

Herbert: "Verstappen'in Hamilton'a karşı yorumlarına çok şaşırdım"

Herbert: "Verstappen'in Hamilton'a karşı yorumlarına çok şaşırdım"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Londra E-Prix II: di Grassi kazandı, Vandoorne şampiyonada puan farkını daha da arttırdı Londra ePrix II
Formula E

Londra E-Prix II: di Grassi kazandı, Vandoorne şampiyonada puan farkını daha da arttırdı

WSBK Most: Toprak, son 6 yarıştaki 5. zaferini aldı! Autodrom Most
World Superbike

WSBK Most: Toprak, son 6 yarıştaki 5. zaferini aldı!

Norris: "Yarışta ileri gitmek için fazla fırsatım olmayacak" Macaristan GP
Formula 1

Norris: "Yarışta ileri gitmek için fazla fırsatım olmayacak"

Son Haberler

Macaristan'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Formula 1 Formula 1

Macaristan'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.

Horner: "Ferrari'nin daha iyi mücadele etmesi konusunda bir gram dahi isteğim yok"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Ferrari'nin daha iyi mücadele etmesi konusunda bir gram dahi isteğim yok"

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, 2022 Formula 1 şampiyonasında Ferrari'nin bir gram dahi daha iyi mücadele etmesini istemediğini söyledi.

Masi sessizliğini bozdu: "Ölüm tehditleri aldım"
Formula 1 Formula 1

Masi sessizliğini bozdu: "Ölüm tehditleri aldım"

Aralık ayında yaşananların ardından ilk kez konuşan Michael Masi, kısa süre önce verdiği bir demeçte ölüm tehditleri aldığını ve yaşananları atlatmakta zorlandığını söyledi.

Resmi: Alonso, 2023'te Aston Martin'e katılacak!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Alonso, 2023'te Aston Martin'e katılacak!

Aston Martin, Fernando Alonso'nun 2023 sezonunda kendileri adına yarışacağını açıkladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.