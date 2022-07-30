Ricciardo: "Q3'te her şeyi bir araya getiremedim"

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McLaren, Macaristan'da ilk antrenman seansından bu yana çok hızlı gözüktü ve Ricciardo da dün güçlü bir görüntü çizdi.

Avustralyalı pilot, 2. antrenman seansını liderin 0.4 sn gerisinde 5. sırada tamamlamıştı. Sıralama turları Ricciardo için nispeten daha kötü geçti ve Avustralyalı pilot, Q3'e kalsa da sadece motor sorunu yaşayan Max Verstappen'i geçebildi ve 9. sırayı aldı.

Ricciardo, son güncellemelerden bu yana araçta daha rahat olduğunu kabul etse de Q3'te her şeyi bir araya getirmediğini de ekliyor.

Sıralama seansı sonrasında konuşan McLaren pilotu, "Güncellemelerle birlikte araçta kesinlikle biraz daha iyi hissediyorum."

"Q3'le mutlu değildim. Maalesef sıralama turlarında hâlâ iyi bir tur arıyorum, sadece her şeyi bir araya koymam lazım. Q1 ve Q2 çok fena değildi gibi hissettim. Q3'te iyi bir deneme yapabilmek için iyi bir noktada olduğumuzu düşündüm."

"Sonrasında tur içerisinde başlangıçtan itibaren sürekli olarak zaman kaybettik Bu hafta sonu kesinlikle araçta iyi hissettim."

"Hafta sonuna iyi başladık ve hafta sonu boyunca ilk 10'da yer alacak bir arabaya sahiptik, iyi bir ilk 10 arabasıydı."

"Yani elbette dokuzuncu sıra olmak istediğim yer değil ama araca daha çok güvenebilmeye başladım."

"Q3'te her şeyi verdiğiniz bölümde, bir araya gelmedi. Maalesef hâlâ üzerinde çalışmamız ve çözmemiz gereken şeyler var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images