Ricciardo: "Q3'e kalacak kadar hızlıydık fakat turu bir araya getiremedim"
AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, ilk bölümde elenmesini "turu bir araya getirememesine" bağlıyor.
Daniel Ricciardo, Meksika'da ilk beşe girmesine rağmen Brezilya sıralama turlarında ilk bölümde elendi.
Yuki Tsunoda'nın da gerisinde kalan Ricciardo, sonucun gerçek tempolarına denk gelmediğini belirtti.
Avustralyalı pilot, "Bu sonuç hayal kırıklığı yarattı çünkü aslında zaman tablosunda gördüğümüzden kesinlikle daha hızlıyız."
"İkinci bölüme ve hatta belki de son bölüme çıkacak potansiyelimiz vardı, ancak son turu bir araya getiremedim."
"Lastikler turun başında en iyi durumda değildi; ilk virajda çok ısınmışlardı ve ilk sektörde çok zaman kaybettim. Ondan sonra durum daha da kötüleşti."
"Öte yandan, antrenmanlara kıyasla araçta kaydettiğim ilerlemeden memnunum."
"Akşam, hafta sonunun kalan günlerinde hızımı arttırmak için neler yapabileceğimi düşüneceğim." dedi.
İlk bölümde elenen bir başka isim olan Tsunoda ise kişisel performansından memnun değil.
"Bugün araçtan en iyi şekilde yararlanamadığımı hissediyorum. Son turda trafik beni engelledi ve bu da süreme yansıdı."
"Ayrıca hızım da yeterince iyi değildi. Şimdi her şeyi analiz edip nerede gelişebileceğimizi anlamamız gerekiyor."
"Artık ayarları değiştiremediğimiz için kolay bir hafta sonu olmayacak, bu yüzden en zorlu görev Cumartesi ve Pazar günü araçtan en iyi şekilde yararlanmak olacak."
"Mümkün olduğunca iyi performans göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
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