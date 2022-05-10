Ricciardo: "Puan almak için yeterince hızlı değildik"

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Daniel Ricciardo, Miami'de gerçekleştirilen yarışta bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkardı ve hiçbir zaman gerçek anlamda puan savaşı veremedi.

Yarışta pek çok olaya rağmen 13. olan Ricciardo, puan alabilecek tempolar olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Maceralı bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Bazı mücadeleler ve eğlenceli anlar vardı ancak yarışta atağa kalkmaktan ziyade savunma yapmak zorunda kaldık. Pozisyonumuzu korumak adına elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık."

"Orta hamurla uzun süre pistte kalmayı başardık fakat bunun yeterince hızlı bir bölüm olup olmadığına emin değilim."

"En azından o noktada lastikleri dayandırabildiğimizi hissettik. Sonrasında sert lastiğe geçtim ve bunu yapar yapmaz gerçekten çok zorlandım. Yarışın sonunda da hızlı araçlarla birlikte kalmak zordu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Elimden geleni yaptım ve bir noktada puanlara yaklaştığımı düşündüm ama bugünkü tempomuz yeterli değildi."

"Çalışmaya devam edeceğiz. Bence bu pistte kesinlikle zayıf olduğumuz noktalardan bazılarını gördük."

"Burada bir sürü uzun viraj ve uzun düzlükler var Bu konular üzerinde çalışmalıyız. Umarım Barselona bize daha iyi uyar."

McLaren için zorlu geçen yarışta Lando Norris de kaza sonrası günü puansız kapatmış oldu.

Norris'n yarışla ilgili yorumları ise şöyleydi: "Yarış zor ve sıcaktı. Bu kadar aptalca bitmesi üzücü."

"Birinden Gasly'nin bazı sorunlar nedeniyle zaten yarışı bırakacağını duydum ama eğer bu doğruysa, hareketleri aptalcaydı. Sonuçta yarışı bırakmaya niyetliyseniz, kenara çekilir, yarışa devam edenlere karışmazsınız."

"Ancak aynaya baktı ve sola doğru geldi. Ona daha fazla yer bırakabileceğimi söyleyebilirsiniz ama aynısı onun için de geçerli. Sonunda bu olay kazayla sonuçlandı."

"Büyük olasılıkla bu bir yarış olayı. Neyse ki o kadar büyük puanlar kaybetmedik. Maksimum bir ya da iki puan kaybettik. Fakat bu puanları kazansak daha iyi olurdu."

"Yapacak pek fazla şey yok, bazen böyle şeyler oluyor. Bu yüzden bir dahaki sefere daha iyi performans göstermeye çalışacağız."