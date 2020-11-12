Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Renault’nun bir türlü lastiklerini istediği şekilde çalıştıramadığı Portimao gibi yakın zamanda İstanbul Park pistinin de asfaltı yenilendi.

Ricciardo Portekiz GP’sinden sonra takımının verileri inceleyip araç düzeninde daha üretken olacak bir yaklaşımda bulunabileceklerini fark ettiklerini söyledi.

Yüzeyi yenilenen 2 pisti karşılaştırması istenen Ricciardo: “Aynı veya küçük farklılıklarla değişse de benzerlikler olacağını düşünüyorum.”

“Ve Portimao’dan ayrıldıktan ve sindirdikten sonra o hafta sonunun sonrasındaki 72 saatte geriye dönüp bakınca takımca ‘Evet bunu daha farklı yapacağız. Ya da başka bir sansımız olsaydı bunu değiştirirdik’ gibi sözler söyledik. ”

“O yüzden bu hafta sonunu, farklı yaptığımız birkaç küçük şeyi değiştirmek için bir şans olarak görüyoruz; aynı sonucu mu alırız, zaman gösterecek. Ama bence birkaç hafta öncesine kıyasla biraz daha optimistiğiz.”

Ricciardo’nun takım arkadaşı Esteban Ocon, 2 pistin karşılaştırılmasına daha az sıcak bakıyordu.

Fransız pilot: “Bence bir hafta sonu diğerine pek benzemez. O yüzden benzer bir asfalt yüzey olsa da bence farklılıklar olacaktır, zaten pist düzeni farklı.”

“Tabii ki aynı hamur seçenekleri ama rüzgar farklı olacak, yani koşullar değişecek. O yüzden aracın nasıl hissettireceğini bekleyip göreceğiz.”

“Bence her pistte araç biraz farklı hissettiriyor. Ve bazen diğerlerine göre fark daha büyük olur ama tabii ki Portimao’dan sonra bazı şeyleri geliştirmek için yeterince bilgi edindik, işleri daha iyi yapabilmek adına çok konuşma gerçekleştirdik.”

“O yüzden şu anda Portimao’ya kıyasla rotamız daha belirgin. O yüzden kesinlikle o zaman olduğumuzdan daha hazırlıklıyız ama öncekine benzer olursa sıkı çalışıp diğerleriyle mücadele edebilmemiz gerekir.”

Red Bull pilotu Alex Albon, Cuma günü antrenman seanslarının başlamasıyla pistin kaygan olmasını bekliyor.

Albon: “Pist yürüyüşden anladığım kadarıyla pist çok kirli görünüyor. Bana biraz Portimao’yu anımsattı, gittiğimiz yeni asfaltlanmış pistlerde böyle oluyor.”

“Zemini biraz aşındıracaklarını düşünmüştüm çünkü Portimao’dan sonra pilotlar açıkça çok az yol tutuşundan şikayetçiydiler. O yüzden planlarının biz çıkmadan önce pistin etrafında biraz turlamak olduğunu zannediyordum.”

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