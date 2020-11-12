Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
12 Saat
:
03 Dakika
:
19 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Daniel Ricciardo, Renault’nun Portekiz’deki Formula 1 yarışında yenilenen asfalt yüzeyde yaşadıklarından çıkardıkları derslerin Türkiye’deki hafta sonunda işlerine yarayabileceğini söyledi.

Renault’nun bir türlü lastiklerini istediği şekilde çalıştıramadığı Portimao gibi yakın zamanda İstanbul Park pistinin de asfaltı yenilendi.

Ricciardo Portekiz GP’sinden sonra takımının verileri inceleyip araç düzeninde daha üretken olacak bir yaklaşımda bulunabileceklerini fark ettiklerini söyledi.

Yüzeyi yenilenen 2 pisti karşılaştırması istenen Ricciardo: “Aynı veya küçük farklılıklarla değişse de benzerlikler olacağını düşünüyorum.”

“Ve Portimao’dan ayrıldıktan ve sindirdikten sonra o hafta sonunun sonrasındaki 72 saatte geriye dönüp bakınca takımca ‘Evet bunu daha farklı yapacağız. Ya da başka bir sansımız olsaydı bunu değiştirirdik’ gibi sözler söyledik. ”

“O yüzden bu hafta sonunu, farklı yaptığımız birkaç küçük şeyi değiştirmek için bir şans olarak görüyoruz; aynı sonucu mu alırız, zaman gösterecek. Ama bence birkaç hafta öncesine kıyasla biraz daha optimistiğiz.”

İlgili İçerik:

Ricciardo’nun takım arkadaşı Esteban Ocon, 2 pistin karşılaştırılmasına daha az sıcak bakıyordu.

Fransız pilot: “Bence bir hafta sonu diğerine pek benzemez. O yüzden benzer bir asfalt yüzey olsa da bence farklılıklar olacaktır, zaten pist düzeni farklı.”

“Tabii ki aynı hamur seçenekleri ama rüzgar farklı olacak, yani koşullar değişecek. O yüzden aracın nasıl hissettireceğini bekleyip göreceğiz.”

“Bence her pistte araç biraz farklı hissettiriyor. Ve bazen diğerlerine göre fark daha büyük olur ama tabii ki Portimao’dan sonra bazı şeyleri geliştirmek için yeterince bilgi edindik, işleri daha iyi yapabilmek adına çok konuşma gerçekleştirdik.”

“O yüzden şu anda Portimao’ya kıyasla rotamız daha belirgin. O yüzden kesinlikle o zaman olduğumuzdan daha hazırlıklıyız ama öncekine benzer olursa sıkı çalışıp diğerleriyle mücadele edebilmemiz gerekir.”

Red Bull pilotu Alex Albon, Cuma günü antrenman seanslarının başlamasıyla pistin kaygan olmasını bekliyor.

Albon: “Pist yürüyüşden anladığım kadarıyla pist çok kirli görünüyor. Bana biraz Portimao’yu anımsattı, gittiğimiz yeni asfaltlanmış pistlerde böyle oluyor.”

“Zemini biraz aşındıracaklarını düşünmüştüm çünkü Portimao’dan sonra pilotlar açıkça çok az yol tutuşundan şikayetçiydiler. O yüzden planlarının biz çıkmadan önce pistin etrafında biraz turlamak olduğunu zannediyordum.”

Alakalı video

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Önceki haber

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Sonraki haber

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"

Son Haberler

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

46 dk
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
3
Formula 1

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

2s
4
Formula 1

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

3s
5
Formula 1

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

1s

Son Haberler

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
F1

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
F1

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
F1

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
F1

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
F1

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Son Videolar

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1
30 Eki 2020

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1
29 Eki 2020

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.