Ricciardo: "Podyumu alabilirdik"

Ricciardo'nun Renault takım patronu ile girdiği dövme iddiası, padokta en çok konuşulan olaylardan biri olmuştu.

Bu dövmenin Spa'da yapılabilme ihtimali ve iddianın Monza'ya taşınması hakkında konuşan Ricciardo şunları söyledi: "Eğer bu sene podyum alırsak bu gerçeğin, bir dövmenin gölgesi altında kalacak olmasını gerçekten çok seviyorum."

"Biz şampanyayı patlattığımız anda tüm olay bir dövme hakkında olacak!"

"İtalya'da büyük bir dövme kültürü var, İtalyanlar dövmelerini çok sever, tüm futbolcularda da pek çok dövme vardır..."

"Çok fazla tempoya sahiptik ve biraz sinirlendim, çünkü bizim kontrolümüz dışında olmayan bir şekilde Perez ve Gasly, stratejileri yüzünden Max ve benim aramda bir bariyer gibiydiler. Eğer bu olmasaydı onun yakınında olurdum diye tahmin ediyorum."

"Onu geçebilir miydim bilmiyorum, ancak en azından daha fazla şansım olurdu gibi geliyor."

Yarışın sonunda en hızlı turu yakalayan ve öndeki Verstappen ile olan farkı dört saniyenin altına indirmeyi başaran Ricciardo'nun podyumu almasına turlar yetmedi.

Avustralyalı pilot, bu hamlenin daha erken yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Gasly'yi geçer geçmez buna başladık zaten."

"Perez ve Gasly ile mücadele ettiğim sırada lastikler aşırı ısındı, onların optimum ısısına dönmeleri de birkaç tur aldı ve geri geldiğinde de masada hiçbir şey bırakmadım. Son turda da elimde olan her şeyi kullandım ve en hızlı turu attım."

"Bu turları daha fazla geciktirmem pek sürdürülebilir bir durum değildi, bu yüzden her şeyi tamamıyla kullandığıma inanıyorum."

Startta ise iyi bir çekiş yakalayarak Verstappen'in yanına kadar gelen, ancak geçme fırsatı yakalayamayan Ricciardo'ya, startı yeniden izlediğindeki tepkisi de soruldu.

Avustralyalı pilot bu soruya şu yanıtı verdi: "Max'a karşı iyi bir çekiş yakaladık, öndeki çocuklardan çifte hava koridoru almış gibi oldum ve bu da iyi hissettirdi."

"Beni yanlış anlamayın, geçiş yapmaya çalışmıyorum, ancak her zaman onların daha hızlı olup olmayacağı ihtimali aklınıza geliyor - ki oldular da - bu yüzden onu geçseydim ve daha sonrasında beni yeniden geçseydi, ilk birkaç virajda bunu boşuna denemeye değmemiş olacaktı, bunu söylemek istemiştim."

"Evet oradaydım ve bir şeyler deniyordum, ancak bendeki %1 oranındaki olgunluğu ve disiplini de korumaya çalışıyordum."