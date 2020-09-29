Ricciardo: "Podyuma çıkacak kadar hızlı olmasak bile her pistte iyi olabiliriz"

Daniel Ricciardo, Rusya GP'nin yıldızlarından biriydi ve damalı bayrağı beşinci sırada tamamlayarak bu yılki olumlu sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Ricciardo, "Yarışta iyi bir sonuç almayı başardık ancak yarış boyunca bazı engelleri aşmamız gerekti. Kelimenin tam anlamıyla durum buydu. İkinci virajdaki olay için beş saniye ceza aldım. Bundan sonra bunu telafi etmeye çalıştım ve bence beşincilik alabileceğimiz en iyi sonuçtu."

"Başlangıç ​​yine mükemmeldi. Son yarışlarda aracımız adeta bir roket gibi kalkıyor. Bu hafta sonu pek çok olumlu şey vardı. Elbette ufak tefek sorunlarımız vardı ama onları çözdüm."

"Aldığım cezada sorumluluğu üstleniyorum. Lastikleri kilitledim ve pistten çıktım. O zaman ceza alabileceğimi düşündüm. Sonra yarış mühendisim bana ceza aldığımı söyledi."

"Bunu telafi etmenin tek yolunun daha hızlı gitmek ve Leclerc'le olan farkı daha da artırmak olduğuna karar verdim. Bu cezaya sinirlendim ve sonunda harika oldu. Pozisyonumu korudum." dedi.

Ricciardo, şimdilik podyumun hayal olduğunu düşünüyor.

"Karamsar görünmek istemiyorum ama hızımız bunun için yeterli değil. Mercedes ulaşamayacağımız bir yerde ve Max çok iyi sürüyor. Araç içerisinde kendisini çok rahat hissediyor. Podyuma çıkabilmemiz için rakiplerimiz sorun yaşamalı veya pistte bir olay meydana gelmeli."

"Elbette, rakiplerimizin sorun yaşaması daha iyi çünkü kimsenin kaza yapmasını istemem, bu hiç hoş değil. Ama bunu bir kenara bırakırsak maksimum sonuç dördüncülük ve bugün beşinci bitirdim. Son bölüme yaklaştıkça Sergio Perez'den daha hızlı sürdüm, ancak yarışın çoğunda, özellikle de yumuşak lastikte benden daha iyiydi."

"Diğer yarışlar için sabırsızlanıyorum. Geçen sene Hulkenberg Sochi'de harika görünüyordu ama pist bizim favorilerimiz arasında değil. Bu yüzden iyi bir sonuç almamıza sevindim, ancak aracın cuma gününden itibaren iyi olması çok şey ifade ediyor. Bu bize güven veriyor. Her pistte ilk beş için mücadele edip edemeyeceğimizi bilmiyorum, ama sıralama turlarında son bölüme kalabileceğimizden hiç şüphem yok."

Takımın yeni bir güncelleme hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna Ricciardo, "Henüz kesin bir şey söyleyemem ama bir sonraki yarışa sadece iki hafta var. Aslında, Rusya Grand Prix'sinden önce oldukça karamsar bir ruh halindeydim. Burada aracın nasıl davranacağını ve benim açımdan nasıl olacağını bilmiyordum ama şimdi kalan tüm pistlerde her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum. Nurburgring de dahil olmak üzere iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden piste geri döneceğim için mutluyum." yanıtını verdi.