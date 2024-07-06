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Formula 1 Britanya GP

Ricciardo pit yolunda lastik ısıtmaya çalıştığı için uyarı aldı

Daniel Ricciardo, antrenman turlarında pit yolunda lastik ısıtmaya çalıştığı için uyarı aldı.

Ezel Tan
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Britanya Grand Prix hakemleri, Daniel Ricciardo'nun üçüncü antrenman seansındaki hareketlerini inceleme altına almıştı.

RB pilotu, takımın talimatları doğrultusunda lastikleri ısıtmak için pit yolunu kullanmıştı.

Tekrarlarda Ricciardo'nun pit yolunda sürekli olarak sağ sol yaptığı ve bunun da tehlikeli olabileceği görülmüştü.

Hakemler, Ricciardo'nun tehlikeli bir durum yarattığı konusunda hemfikirdi; Daniel de bunun "en iyisi gibi görünmediğini" kabul etti ve bunu bir daha yapmayacağına söz verdi.

Hakemler bunun üzerinden Avustralyalı sürücüye bu yılki ilk yarısını verdi.

 

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